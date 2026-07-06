هدية تكسر حدّة المنافسة بين ميسي ورونالدو

أرسلت جورجينا إلى أنتونيلا هدية من علامتها الرياضية الجديدة



بعيدًا من أجواء المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، خطفت جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي، الأنظار بلفتة ودّية تجاه أنتونيلا روكوزو، زوجة قائد منتخب الأرجنتين.

وأرسلت جورجينا إلى أنتونيلا هدية من علامتها الرياضية الجديدة "Mimo"، تضمنت قطعًا من أحدث المجموعة، بينها ملابس رياضية ومستلزمات لليوغا، وفق ما أظهرته أنتونيلا عبر حسابها على .

وردّت زوجة ميسي برسالة شكر لجورجينا، كتبت فيها: "شكرًا جزيلًا. كل شيء جميل. أتمنى لكِ كل النجاح في "، قبل أن تعيد جورجينا نشر عبر حسابها.

وجاءت اللفتة في توقيت يتزامن مع أجواء ، حيث يبقى اسما ميسي ورونالدو حاضرين دائمًا في المقارنات الكروية، بينما عكست هذه المبادرة جانبًا مختلفًا وأكثر ودّية بين عائلتي النجمين.