سويسرا تنهي انتظار 72 عامًا

كتب منتخب إنجازًا تاريخيًا في

كتب منتخب إنجازًا تاريخيًا في ، بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 عامًا، إثر فوزه على كولومبيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقدّم منتخب المدرب مراد ياكين مباراة متماسكة على المستويين الدفاعي والذهني، في مواجهة بقيت مغلقة حتى نهايتها، قبل أن يحسم السويسريون بطاقة العبور من نقطة الجزاء بنتيجة 4-3.

ويحمل هذا التأهل قيمة تاريخية خاصة، إذ يعود آخر ظهور لسويسرا في ربع إلى نسخة عام 1954، عندما استضافت البطولة على أرضها. ومنذ ذلك الحين، ظلّ المنتخب السويسري يبحث عن كسر الحاجز والعودة إلى دور الثمانية، قبل أن ينجح الجيل الحالي في إنهاء الانتظار .

وجاء التأهل ليؤكد تطور شخصية المنتخب السويسري تحت قيادة ياكين، بعدما أظهر اللاعبون قدرة واضحة على التعامل مع ضغط الأدوار الإقصائية، والحفاظ على التركيز في اللحظات الحاسمة.

وبهذا الانتصار، تواصل سويسرا مشوارها في البطولة بثقة أكبر، بعدما حجزت مكانها بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، في إنجاز سيبقى من أبرز محطات الحديثة.

