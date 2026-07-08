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مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"

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مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى &quot;فيفا&quot;
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كرة القدم

2026-07-08 | 07:28
مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"

يعتبر الاتحاد المصري أنّ قرارات تحكيمية عدة أثّرت في مسار اللقاء

تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، مطالبًا بفتح تحقيق في القرارات التحكيمية التي رافقت خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين (3-2)، في ثمن نهائي كأس العالم.
وجاء التحرك المصري بعد مباراة مثيرة تقدّم فيها المنتخب المصري بهدفين، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وسط اعتراضات واسعة من الجانب المصري على أداء الحكم الفرنسي فرنسوا ليتكسييه وطاقمه التحكيمي.
وبحسب ما نقلت صحف دولية، يعتبر الاتحاد المصري أنّ قرارات تحكيمية عدة أثّرت في مسار اللقاء، أبرزها إلغاء هدف لمصر بعد مراجعة تقنية الفيديو، وعدم احتساب ركلة جزاء في لقطة اعتبرها الجهاز الفني المصري مؤثّرة، قبل أن تسجّل الأرجنتين هدف الفوز في الوقت القاتل.
وطالب الاتحاد المصري في شكواه بمراجعة أداء طاقم التحكيم، وفتح تحقيق في طريقة إدارة المباراة، إضافة إلى استبعاد الحكم من إدارة أي مباريات أخرى في البطولة، بانتظار ما ستقرره الجهات المختصة داخل فيفا.
وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد وجّه انتقادات حادة للتحكيم عقب اللقاء، معتبرًا أن قرارات المباراة حرمت فريقه من فرصة مواصلة مشواره في البطولة، رغم الأداء الكبير الذي قدّمه اللاعبون أمام حامل اللقب.
 

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