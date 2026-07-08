رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس

اكتشف أنّ الزبونين هما النجمان الفرنسيان وعثمان ديمبيلي

لم يكن الحلاق الدومينيكي كانديدو "كوكو" فرنانديز، مالك صالون Mobar Cuts في ولاية ماساتشوستس الأميركية، يتوقّع أن تتحول رسالة عبر " " من رقم إلى واحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية.

وتلقى فرنانديز طلبًا لحلاقة شعر أحد الأشخاص خارج الصالون، فتعامل مع الأمر كأيّ حجز عادي. لكنّ المفاجأة كانت عند وصوله، حين اكتشف أنّ الزبونين هما النجمان الفرنسيان وعثمان ديمبيلي.

وقال فرنانديز إنّه حاول الحفاظ على هدوئه أثناء العمل، قبل أن يدرك أنه يقص شعر اثنين من أبرز لاعبي في ، مشيرًا إلى أنّه سبق أن تعامل مع مشاهير ورياضيين، لكنه لم يشاهد من قبل مستوى مماثلًا من الإجراءات الأمنية.

ولم تقف القصة عند مبابي وديمبيلي، إذ امتدت لاحقًا إلى لاعبين من منتخب ، بعدما تلقى فرنانديز طلبًا جديدًا للحضور إلى فندق المنتخب، حيث قصّ شعر أشرف حكيمي، وشادي ، وبلال الخنوس، وعدد من اللاعبين الآخرين.

وأصبح فرنانديز خلال البطولة اسمًا مطلوبًا بين عدد من نجوم كرة القدم، بعدما انتقل من صالونه في ماساتشوستس إلى فنادق المنتخبات، في قصة بدأت بحجز عابر وانتهت بتجربة استثنائية مع لاعبين عالميّين.

