أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس
A-
A+

كرة القدم

2026-07-08 | 19:01
رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس

اكتشف أنّ الزبونين هما النجمان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي

لم يكن الحلاق الدومينيكي كانديدو "كوكو" فرنانديز، مالك صالون Mobar Cuts في ولاية ماساتشوستس الأميركية، يتوقّع أن تتحول رسالة عبر "واتساب" من رقم غير معروف إلى واحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية.
وتلقى فرنانديز طلبًا لحلاقة شعر أحد الأشخاص خارج الصالون، فتعامل مع الأمر كأيّ حجز عادي. لكنّ المفاجأة كانت عند وصوله، حين اكتشف أنّ الزبونين هما النجمان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.
وقال فرنانديز إنّه حاول الحفاظ على هدوئه أثناء العمل، قبل أن يدرك أنه يقص شعر اثنين من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، مشيرًا إلى أنّه سبق أن تعامل مع مشاهير ورياضيين، لكنه لم يشاهد من قبل مستوى مماثلًا من الإجراءات الأمنية.
ولم تقف القصة عند مبابي وديمبيلي، إذ امتدت لاحقًا إلى لاعبين من منتخب المغرب، بعدما تلقى فرنانديز طلبًا جديدًا للحضور إلى فندق المنتخب، حيث قصّ شعر أشرف حكيمي، وشادي رياض، وبلال الخنوس، وعدد من اللاعبين الآخرين.
وأصبح فرنانديز خلال البطولة اسمًا مطلوبًا بين عدد من نجوم كرة القدم، بعدما انتقل من صالونه في ماساتشوستس إلى فنادق المنتخبات، في قصة بدأت بحجز عابر وانتهت بتجربة استثنائية مع لاعبين عالميّين.

مقالات ذات صلة

الحجار في يوم الدفاع المدني: يحملون رسالة الإنسانية في قلب الخطر
2026-07-01

الحجار في يوم الدفاع المدني: يحملون رسالة الإنسانية في قلب الخطر

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بحلاقة شعره على الهواء
2026-06-23

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بحلاقة شعره على الهواء

وزارة الصحة: 6 شهداء من بينهم طفلان وسيدة في غارة على المروانية قضاء صيدا يوم أمس
2026-06-02

وزارة الصحة: 6 شهداء من بينهم طفلان وسيدة في غارة على المروانية قضاء صيدا يوم أمس

الجيش الاسرائيلي: السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية تبقى دون تغيير حتى يوم الخميس
2026-05-26

الجيش الاسرائيلي: السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية تبقى دون تغيير حتى يوم الخميس

رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس

رياضة

كرة القدم

كانديدو "كوكو" فرنانديز

كيليان مبابي

عثمان ديمبيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"
إنفانتينو وعلم ​مصر (شاهد الصور)

اقرأ ايضا في كرة القدم

غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين
19:21

غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

كشف الصحافي خوانفي سانز عن حالة استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب إسبانيا

19:21

غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

كشف الصحافي خوانفي سانز عن حالة استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب إسبانيا

مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟
19:05

مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟

نشر رسالة قال فيها: سألعب ضد ميسي... حسنًا، يمكنني اعتزال كرة القدم الآن

19:05

مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟

نشر رسالة قال فيها: سألعب ضد ميسي... حسنًا، يمكنني اعتزال كرة القدم الآن

مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"
07:28

مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"

يعتبر الاتحاد المصري أنّ قرارات تحكيمية عدة أثّرت في مسار اللقاء

07:28

مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"

يعتبر الاتحاد المصري أنّ قرارات تحكيمية عدة أثّرت في مسار اللقاء

اخترنا لك
غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين
19:21
مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟
19:05
مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين إلى "فيفا"
07:28
إنفانتينو وعلم ​مصر (شاهد الصور)
06:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026