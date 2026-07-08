رسالة غيّرت يوم حلّاق في ماساتشوستس

لم يكن الحلاق الدومينيكي كانديدو "كوكو" فرنانديز، مالك صالون Mobar Cuts في ولاية ماساتشوستس الأميركية، يتوقّع أن تتحول رسالة عبر "واتساب
" من رقم غير معروف
إلى واحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية.
وتلقى فرنانديز طلبًا لحلاقة شعر أحد الأشخاص خارج الصالون، فتعامل مع الأمر كأيّ حجز عادي. لكنّ المفاجأة كانت عند وصوله، حين اكتشف أنّ الزبونين هما النجمان الفرنسيان كيليان مبابي
وعثمان ديمبيلي.
وقال فرنانديز إنّه حاول الحفاظ على هدوئه أثناء العمل، قبل أن يدرك أنه يقص شعر اثنين من أبرز لاعبي كرة القدم
في العالم
، مشيرًا إلى أنّه سبق أن تعامل مع مشاهير ورياضيين، لكنه لم يشاهد من قبل مستوى مماثلًا من الإجراءات الأمنية.
ولم تقف القصة عند مبابي وديمبيلي، إذ امتدت لاحقًا إلى لاعبين من منتخب المغرب
، بعدما تلقى فرنانديز طلبًا جديدًا للحضور إلى فندق المنتخب، حيث قصّ شعر أشرف حكيمي، وشادي رياض
، وبلال الخنوس، وعدد من اللاعبين الآخرين.
وأصبح فرنانديز خلال البطولة اسمًا مطلوبًا بين عدد من نجوم كرة القدم، بعدما انتقل من صالونه في ماساتشوستس إلى فنادق المنتخبات، في قصة بدأت بحجز عابر وانتهت بتجربة استثنائية مع لاعبين عالميّين.