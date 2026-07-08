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مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟

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مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟
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كرة القدم

2026-07-08 | 19:05
مهاجم سويسري يعتزل بسبب ميسي؟

نشر رسالة قال فيها: سألعب ضد ميسي... حسنًا، يمكنني اعتزال كرة القدم الآن

عبّر زكي أمدوني، مهاجم منتخب سويسرا، عن حماسه لمواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي في ربع نهائي كأس العالم، بعد تأهل منتخب بلاده لملاقاة حامل اللقب.
ونشر أمدوني عبر حسابه على "سنابشات" رسالة طريفة قال فيها: سألعب ضد ميسي... حسنًا، يمكنني اعتزال كرة القدم الآن، في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها مواجهة نجم الأرجنتين بالنسبة إليه.
وتأتي رسالة اللاعب السويسري بعد تأهل سويسرا إلى الدور ربع النهائي، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام الأرجنتين وميسي، الذي يواصل جذب الأنظار في البطولة الحالية.
وتحوّلت عبارة أمدوني إلى لقطة لافتة قبل المباراة، بعدما عكست حجم المكانة التي لا يزال يحظى بها ميسي لدى عدد من لاعبي الجيل الحالي، حتى وهم يستعدون لمواجهته على أرض الملعب.

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رياضة

كرة القدم

زكي أمدوني

ميسي

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