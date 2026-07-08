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غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

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غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين
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كرة القدم

2026-07-08 | 19:21
غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

كشف الصحافي خوانفي سانز عن حالة استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب إسبانيا

كشف الصحافي خوانفي سانز، عبر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، عن حالة استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب إسبانيا، بسبب القرارات التحكيمية التي رافقت فوز حامل اللقب الأخير في كأس العالم.
وقال سانز إنّ شخصَين مقرّبَين من عائلات لاعبين في المنتخب الإسباني تحدّثا معه قبل ظهوره على الهواء، وطلبا منه التطرّق إلى ملف التحكيم في تلك المباراة، معتبرَين أنّ ما حدث أثار غضبًا واضحًا لديهما.
وأوضح الصحافي الإسباني أنّ الحديث لم يأتِ من مشجّعين محسوبين على ريال مدريد أو من أشخاص لديهم موقف مسبق من ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنّ من تحدّثوا معه ينتمون إلى محيط لاعبين "بعيدين جدًا عن ريال مدريد"، على حد تعبيره.
وبحسب سانز، فإنّ هؤلاء رأوا أنّ الفوز كان "مثيرًا للجدل وغير منصف"، بسبب قرارات تحكيمية اعتبروها مؤثرة في مجريات اللقاء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول التحكيم في مشوار ميسي ورفاقه، مع انتقال الانتقادات إلى محيط منتخبات تتابع البطولة عن قرب، بينها إسبانيا.

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كرة القدم

خوانفي سانز

إسبانيا

الأرجنتين

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