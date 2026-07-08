غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

كشف الصحافي خوانفي سانز عن استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب

كشف الصحافي خوانفي سانز، عبر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، عن استياء داخل محيط بعض لاعبي منتخب ، بسبب القرارات التحكيمية التي رافقت فوز حامل اللقب الأخير في .

وقال سانز إنّ شخصَين مقرّبَين من لاعبين في المنتخب الإسباني تحدّثا معه قبل ظهوره على ، وطلبا منه التطرّق إلى ملف التحكيم في تلك المباراة، معتبرَين أنّ ما حدث أثار غضبًا واضحًا لديهما.

وأوضح الصحافي الإسباني أنّ الحديث لم يأتِ من مشجّعين محسوبين على أو من أشخاص لديهم موقف مسبق من ، مشيرًا إلى أنّ من تحدّثوا معه ينتمون إلى محيط لاعبين "بعيدين جدًا عن "، على حد تعبيره.

وبحسب سانز، فإنّ هؤلاء رأوا أنّ الفوز كان "مثيرًا للجدل وغير "، بسبب قرارات تحكيمية اعتبروها مؤثرة في مجريات اللقاء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول التحكيم في مشوار ميسي ورفاقه، مع انتقال الانتقادات إلى محيط منتخبات تتابع البطولة عن قرب، بينها إسبانيا.