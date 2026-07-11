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ميرينو يكتب التاريخ مع إسبانيا

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ميرينو يكتب التاريخ مع إسبانيا
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كرة القدم

2026-07-11 | 04:53
ميرينو يكتب التاريخ مع إسبانيا

دخل ميكيل ميرينو تاريخ كأس العالم

دخل ميكيل ميرينو تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجّل هدف الفوز في مباراتين مختلفتين ضمن الأدوار الإقصائية للمونديال، بعد مشاركته بديلًا.
وحقق لاعب الوسط الإسباني، البالغ ثلاثين عامًا، إنجازه بعدما أحرز الهدف الحاسم في فوز إسبانيا على بلجيكا (2-1)، في ربع نهائي كأس العالم، ليقود "لا روخا" إلى الدور نصف النهائي. وجاء هدف ميرينو في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من دخوله بدلًا من داني أولمو.
وكان ميرينو قد لعب دور البطولة أيضًا في مواجهة البرتغال ضمن دور الـ16، عندما شارك من مقاعد البدلاء وسجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى ربع النهائي.
وبات لاعب أرسنال أول لاعب في تاريخ كأس العالم يحرز هدف الفوز في مباراتين إقصائيتين مختلفتين بصفته لاعبًا بديلًا، ليؤكد تأثيره الحاسم في مشوار إسبانيا بالبطولة.
وتستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي، بعد بلوغها هذا الدور للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب مونديال 2010.

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