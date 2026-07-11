ميرينو يكتب التاريخ مع إسبانيا

دخل ميكيل ميرينو تاريخ

دخل ميكيل ميرينو تاريخ ، بعدما أصبح أول لاعب يسجّل هدف الفوز في مباراتين مختلفتين ضمن الأدوار الإقصائية للمونديال، بعد مشاركته بديلًا.

وحقق لاعب الوسط الإسباني، البالغ ثلاثين عامًا، إنجازه بعدما أحرز الهدف الحاسم في فوز على (2-1)، في ربع ، ليقود " " إلى الدور نصف النهائي. وجاء هدف ميرينو في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من دخوله بدلًا من .

وكان ميرينو قد لعب دور البطولة أيضًا في مواجهة ضمن دور الـ16، عندما شارك من مقاعد البدلاء وسجّل هدف المباراة الوحيد من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وبات لاعب أول لاعب في تاريخ كأس العالم يحرز هدف الفوز في مباراتين إقصائيتين مختلفتين بصفته لاعبًا بديلًا، ليؤكد تأثيره الحاسم في مشوار إسبانيا بالبطولة.

وتستعد إسبانيا لمواجهة في نصف النهائي، بعد بلوغها هذا الدور للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب مونديال 2010.