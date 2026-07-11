فيديو - هديّة خاصّة من نيمار إلى لامين يامال

تلقّى هديّة خاصّة من نجمه المفضّل



تلقّى هدية خاصة من نجمه المفضّل ، تمثّلت في قميص لنادي يحمل اسم اللاعب الإسباني، إلى جانب توقيع على الجهة الخلفية.

وسلّم فريق شبكة "كازي تي في" البرازيلية القميص إلى يامال، الذي بدا سعيدًا بالمفاجأة، قبل أن يوجّه رسالة شكر إلى نيمار تعبيرًا عن تقديره للهدية.

ويُعرف يامال بإعجابه الكبير بنيمار، إذ سبق له ارتداء قميص تاريخي للنجم البرازيلي مع سانتوس، كما وصفه في أكثر من مناسبة بأنّه اللاعب الذي استمتع بمشاهدته منذ طفولته وأحد أبرز مصادر إلهامه داخل الملعب.

وتعكس الهديّة العلاقة المميزة بين اللاعبين، بعدما تحوّل إعجاب يامال بنيمار إلى صداقة وتواصل متبادل خلال السنوات .