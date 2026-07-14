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صورة - تحقّقت نبوءة بيدري

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صورة - تحقّقت نبوءة بيدري
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كرة القدم

2026-07-14 | 17:49
صورة - تحقّقت نبوءة بيدري

كان قد نشر، في 10 حزيران 2025، صورة جمعته بزميليه يامال وويليامز، وأرفقها بتاريخ "19-07-2026"

تحوّل منشور قديم للنجم الإسباني بيدري إلى حديث جماهيري واسع، بعدما حجز منتخب بلاده مقعده في نهائي كأس العالم، عقب فوزه على فرنسا (2-0) في نصف النهائي.
وكان بيدري قد نشر، في 10 حزيران - يونيو 2025، صورة جمعته بزميليه لامين يامال ونيكو ويليامز، بعد خسارة إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، وأرفقها بتاريخ "19-07-2026"، وهو موعد المباراة النهائية للمونديال، في رسالة عكست طموح الثلاثي للوصول إلى المشهد الختامي للبطولة.
وبعد أكثر من عام، تحقّق الهدف الذي أشار إليه لاعب برشلونة، إذ أصبح اللاعبون الثلاثة على موعد مع خوض النهائي بقميص المنتخب الإسباني، بعد مشوار ناجح أوصل "لا روخا" إلى المباراة الحاسمة للمرّة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010.
وحسمت إسبانيا تأهّلها بتجاوز فرنسا على ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون، بهدفين من دون رد، لتواصل نتائجها القوية في البطولة. 
وستُقام المباراة النهائية يوم 19 تموز - يوليو في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، أمام الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، ليكتسب منشور بيدري القديم معنى خاصًا بعد تحوّل التاريخ الذي كتبه إلى موعد حقيقي مع حلم اللقب العالمي.
 

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