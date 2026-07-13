فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار

اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور يختًا فاخرًا جديدًا يحمل اسم "إنيجوتا"، المستوحى من الحرفين الأولين لاسمه ولقبه في اللغة البرتغالية
(ENEJOTA هو كتابة صوتية برتغالية للحرفين N الحرف الأول من Neymar وJ الحرف الأول من Júnior.)، ووصل اليخت إلى منطقة أنغرا دوس ريس في ولاية ريو دي جانيرو، حيث تسلّمه اللاعب خلال الأيام الأخيرة
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وتُقدَّر قيمة اليخت بنحو 120 مليون ريال
برازيلي، أي ما يقارب 22 مليون دولار
، وتبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، ويضمّ 6 أجنحة ومهبطًا لطائرة مروحية، إلى جانب مساحات داخلية وخارجية مخصّصة للإقامة والترفيه.
وصُمّم "إنيجوتا" للرحلات البحرية الطويلة، بهيكل مرتفع من المقدّمة وتجهيزات تتيح الإبحار لمسافات بعيدة، كما جرى تحويله في البرازيل
من سفينة خدمات إلى يخت فاخر على يد شركة متخصّصة في بناء السفن.
ويُعدّ اليخت الجديد واحدًا من أبرز المقتنيات الفاخرة لنيمار خارج الملاعب، فيما اختار اللاعب أن يحمل اسمًا مرتبطًا بهويته الشخصية، ليضيفه إلى قائمة ممتلكاته البحرية والعقارية في البرازيل.