فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار

🤯🛥️ Neymar Júnior compró hoy este YATE VALUADO EN ¡30 MILLONES DE DÓLARES! y se lo entregaron en Angra dos Reis.



Se llama “ENEJOTA” y es una de las embarcaciones más lujosas de Brasil. ‼️ pic.twitter.com/FyZsB7lMp0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 13, 2026

اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور يختًا فاخرًا جديدًا يحمل اسم "إنيجوتا"، المستوحى من الحرفين الأولين لاسمه ولقبه في اللغة (ENEJOTA هو كتابة صوتية برتغالية للحرفين N الحرف الأول من Neymar وJ الحرف الأول من Júnior.)، ووصل اليخت إلى منطقة أنغرا دوس ريس في ولاية ريو دي جانيرو، حيث تسلّمه اللاعب خلال الأيام ..وتُقدَّر قيمة اليخت بنحو 120 مليون برازيلي، أي ما يقارب 22 مليون ، وتبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، ويضمّ 6 أجنحة ومهبطًا لطائرة مروحية، إلى جانب مساحات داخلية وخارجية مخصّصة للإقامة والترفيه.وصُمّم "إنيجوتا" للرحلات البحرية الطويلة، بهيكل مرتفع من المقدّمة وتجهيزات تتيح الإبحار لمسافات بعيدة، كما جرى تحويله في من سفينة خدمات إلى يخت فاخر على يد شركة متخصّصة في بناء السفن.ويُعدّ اليخت الجديد واحدًا من أبرز المقتنيات الفاخرة لنيمار خارج الملاعب، فيما اختار اللاعب أن يحمل اسمًا مرتبطًا بهويته الشخصية، ليضيفه إلى قائمة ممتلكاته البحرية والعقارية في البرازيل.