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فيديو - اعتداء جماعي من مشجّعي الأرجنتين في شوارع سياتل

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فيديو - اعتداء جماعي من مشجّعي الأرجنتين في شوارع سياتل
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كرة القدم

2026-07-14 | 18:19
فيديو - اعتداء جماعي من مشجّعي الأرجنتين في شوارع سياتل

شهد أحد شوارع مدينة سياتل الأميركية اعتداءً جماعيًا على مشجع يرتدي قميص المنتخب المكسيكي

شهد أحد شوارع مدينة سياتل الأميركية اعتداءً جماعيًا على مشجّع يرتدي قميص المنتخب المكسيكي، بمشاركة 4 مشجّعين ظهروا بقمصان المنتخب الأرجنتيني، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بسبب العنف الذي رافقها.
وأظهر مقطع مصوّر المشجّع المكسيكي محاصرًا من المجموعة، قبل أن يتعرّض للضرب ويسقط أرضًا، فيما حاول عدد من الموجودين التدخل وفضّ الاشتباك ومنع استمرار الاعتداء، وسط محاولات لإبعاد بعض المشاركين وتهدئة الموقف، وسط حالة من الفوضى في المكان.
ولم تتضح الأسباب التي أشعلت المواجهة أو ما سبق تصوير المقطع، كما لم تُنشر معلومات موثوقة بشأن الحالة الصحية للمشجّع المعتدى عليه، أو توقيف أي من المشاركين في الحادثة.
وجاءت الواقعة بالتزامن مع وجود أعداد كبيرة من جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم داخل المدن الأميركية المستضيفة للبطولة، ومن بينها سياتل، التي استقبلت مباريات وفعاليات جماهيرية على مدار الأسابيع الماضية.
 

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