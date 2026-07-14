حظوظ مبابي في الفوز بالكرة الذهبية تنهار

تراجعت حظوظ النجم الفرنسي في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إلى 7% فقط، بحسب تقديرات منصة " ماركت"، وذلك بعد خسارة منتخب أمام (2-0) في نصف النهائي.وأظهر الرسم البياني للمنصة هبوطًا حادًا في فرص مهاجم ، بعدما كانت تقارب 38% قبل المباراة، لتفقد 31 نقطة مئوية مع ابتعاد فرنسا عن التأهل إلى النهائي.ودخل مبابي المواجهة ضمن أبرز المرشّحين للجائزة، في ظل حضوره الهجومي القوي خلال البطولة وقيادته منتخب بلاده إلى المربّع الذهبي، إلّا أنّ خروجه من دون تسجيل أمام إسبانيا، إلى جانب انتهاء مشوار فرنسا عند نصف النهائي، أضعفا حظوظه بصورة كبيرة.ونجح المنتخب الإسباني في الحد من خطورة قائد فرنسا، قبل أن يحسم المباراة بهدفين من دون رد ويبلغ للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010.ورغم تراجع فرصه في جائزة أفضل لاعب، يبقى مبابي حاضرًا في سباق الحذاء الذهبي، بفضل رصيده التهديفي خلال البطولة.