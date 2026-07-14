لوبيز يهدّد سبيد بسبب الأرجنتين

وجّه المهاجم الأرجنتيني السابق رسالة حادّة إلى صانع المحتوى الأميركي

وجّه المهاجم الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز رسالة حادّة إلى صانع المحتوى الأميركي "آي شو سبيد"، محذّرًا إياه من ارتداء قميص منتخب مجددًا خلال .

وجاءت تصريحات لاعب السابق بعد أيّام من ظهور سبيد بقميص "التانغو" خلال مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع النهائي، إذ اتهمه لوبيز بمحاولة جلب سوء الحظ للمنتخب بسبب تشجيعه المعروف لكريستيانو ومواقفه السابقة المناهضة لليونيل .

وقال لوبيز في حديث تلفزيوني بنبرة حادّة ومازحة: "لا تظهر مجددًا. حاولت أن تجلب لنا النحس، وإذا ارتديت قميص الأرجنتين مرة أخرى فسنبحث عنك ونضربك"، في رسالة أثارت جدلًا بسبب العبارات العنيفة التي استخدمها.

وكان سبيد قد ظهر في المدرجات مرتديًا القميص الأرجنتيني، قبل أن يحاول تشتيت ميسي خلال تنفيذ ركلة جزاء، في تصرف أغضب عددًا من مشجعي المنتخب.

ورغم ما وصفه البعض بمحاولة "نحس" الأرجنتين، نجح حامل اللقب في تجاوز (3-1)، ليبلغ نصف النهائي ويضرب موعدًا مع ، فيما تحوّلت رسالة لوبيز إلى مادة الانتشار قبل المواجهة المرتقبة.