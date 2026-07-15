فيديو - الأرجنتينيون يتشاجرون قبل مواجهة إنجلترا

شهدت مدينة أتلانتا الأميركية اشتباكات بين مشجّعين أرجنتينيّين

شهدت مدينة أتلانتا الأميركية اشتباكات بين مشجّعين أرجنتينيّين، قبل ساعات من مواجهة منتخب بلادهم أمام في نصف نهائي 2026، في حادثة عكّرت الأجواء الاحتفاليّة التي سبقت المباراة.

واندلعت المواجهات بعدما التقى مشجعون لناديَي سان لورينزو وهوراكان، اللذين تجمع بينهما منافسة تاريخية في الأرجنتينية. وسرعان ما تحوّل التلاسن بين الطرفين إلى عراك في أحد شوارع المدينة، تخلّله تبادل الضرب ورمي زجاجات وطاولات ومقاعد وحاويات، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة للفصل بين المجموعتين وإعادة الهدوء إلى المكان.

وجاءت الحادثة وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات أتلانتا حول المباراة، بسبب الحساسية الجماهيرية والتاريخية التي تحيط بمواجهات المنتخبين، مع تخصيص مداخل منفصلة لمشجعي كل طرف في الملعب.

وعلى أرض الملعب، قلبت تأخرها أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، بعدما سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف الانتصار في الدقيقة 90+2، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي المونديال أمام .