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فيديو - رسالة من غزّة إلى منتخب إسبانيا

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فيديو - رسالة من غزّة إلى منتخب إسبانيا
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كرة القدم

2026-07-16 | 08:55
فيديو - رسالة من غزّة إلى منتخب إسبانيا

وجّه فريق "غزة الإرادة" لكرة القدم لذوي البتر رسالة دعم مؤثّرة إلى المنتخب الإسباني

وجّه فريق "غزة الإرادة" لكرة القدم لذوي البتر رسالة دعم مؤثّرة إلى المنتخب الإسباني، عقب تأهّله إلى نهائي كأس العالم، متمنّيًا له التتويج باللقب على حساب الأرجنتين.
وظهر لاعبو الفريق الفلسطيني في رسالة مصوّرة من قطاع غزة، وهم يهنّئون إسبانيا على بلوغ المباراة النهائية، قائلين: "نحن سعداء جدًّا من أجل المنتخب الإسباني، مثلما أسعدتمونا ورفعتم العلم الفلسطيني. إن شاء الله، كأس العالم لكم... هيا إسبانيا".
ويضمّ "غزة الإرادة" لاعبين فقدوا أطرافًا نتيجة الهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزّة، لكنّهم واصلوا ممارسة كرة القدم، محوّلين الفريق إلى مساحة للتحدّي والتمسّك بالحياة وسط الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.
وجاءت الرسالة تقديرًا للمواقف الداعمة لفلسطين التي ظهرت خلال مشوار المنتخب الإسباني في البطولة، ولا سيّما رفع العلم الفلسطيني، ما ترك أثرًا كبيرًا لدى لاعبي الفريق والجماهير في غزة.
وكان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي بعد فوزه على فرنسا (2-0) في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في المباراة المقرّرة يوم 19 تموز - يوليو.
 

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