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لماذا غاب والد يامال عن المونديال؟

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لماذا غاب والد يامال عن المونديال؟
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كرة القدم

2026-07-16 | 09:35
لماذا غاب والد يامال عن المونديال؟

كشف السبب الصحي الذي منعه من السفر إلى الولايات المتحدة

كشف منير نصراوي، والد نجم المنتخب الإسباني لامين يامال، السبب الصحي الذي منعه من السفر إلى الولايات المتّحدة لمساندة ابنه خلال كأس العالم، موضحًا أنّه يعاني مرض الصرع ولا يستطيع تحمّل الرحلات الطويلة وما يرافق المباريات من توتّر وانفعال.
وقال نصراوي، خلال مقابلة مع برنامج تلفزيوني إسباني "أتناول أدوية عدّة يوميًّا، ومع كلّ الضغط والحماسة قد أتعرّض لنوبة صرع. لا أستطيع القيام برحلات طويلة، وقبل السفر عليّ التفكير في نفسي وابني والأشخاص المحيطين بي".
وأضاف أنّه لا يريد التسبّب بأي مشكلة خلال الرحلة أو في المدرجات، لذلك فضّل البقاء في منزله ومتابعة مباريات ابنه من هناك، مؤكّدًا في الوقت نفسه فخره الكبير بما يقدّمه لامين مع المنتخب الإسباني.
وغاب نصراوي عن مدرجات البطولة، فيما حضرت والدة يامال وشقيقه الأصغر لمساندته، وشاركا في احتفالات المنتخب عقب فوزه على فرنسا (2-0) وتأهّله إلى نهائي كأس العالم.

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