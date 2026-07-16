فيديو – شفاينشتايغر.. من "عقدة الأرجنتين" إلى مشجّعها!

خطف النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر الأنظار، بعدما انضمّ إلى جماهير وبدأ القفز والاحتفال معها

خطف النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر الأنظار، بعدما انضمّ إلى جماهير وبدأ القفز والاحتفال معها، عقب تأهّل "التانغو" إلى نهائي بفوزه على (2-1).

ونشر شفاينشتايغر المشهد عبر حساباته الرسمية، معلّقًا بسخرية: "عندما تهزم الأرجنتين 3 مرات في كأس ، واليوم تحتفل معها بتأهّلها إلى نهائي آخر"، في إشارة إلى المواجهات التي جمعته بالمنتخب الأرجنتيني خلال مسيرته الدولية.

وكان شفاينشتايغر حاضرًا في 3 انتصارات ألمانية أنهت مشوار الأرجنتين في المونديال؛ بدايةً من ربع نهائي نسخة 2006 بركلات الترجيح، ثم الفوز (4-0) في ربع نهائي مونديال 2010، وصولًا إلى نهائي 2014، عندما توّجت باللقب بعد هدف ماريو غوتزه في الوقت الإضافي.

وجاء احتفال بطل العالم السابق وسط أجواء صاخبة للجماهير الأرجنتينية، التي عمّت احتفالاتها عددًا من المدن بعد بلوغ منتخبها النهائي الثاني تواليًا، حيث سيواجه يوم 19 - يوليو بحثًا عن الاحتفاظ باللقب العالمي.