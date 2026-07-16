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فيديو – شفاينشتايغر.. من "عقدة الأرجنتين" إلى مشجّعها!

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فيديو – شفاينشتايغر.. من &quot;عقدة الأرجنتين&quot; إلى مشجّعها!
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كرة القدم

2026-07-16 | 10:18
فيديو – شفاينشتايغر.. من "عقدة الأرجنتين" إلى مشجّعها!

خطف النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر الأنظار، بعدما انضمّ إلى جماهير الأرجنتين وبدأ القفز والاحتفال معها

خطف النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر الأنظار، بعدما انضمّ إلى جماهير الأرجنتين وبدأ القفز والاحتفال معها، عقب تأهّل "التانغو" إلى نهائي كأس العالم بفوزه على إنجلترا (2-1).
ونشر شفاينشتايغر المشهد عبر حساباته الرسمية، معلّقًا بسخرية: "عندما تهزم الأرجنتين 3 مرات في كأس العالم، واليوم تحتفل معها بتأهّلها إلى نهائي آخر"، في إشارة إلى المواجهات التي جمعته بالمنتخب الأرجنتيني خلال مسيرته الدولية.
وكان شفاينشتايغر حاضرًا في 3 انتصارات ألمانية أنهت مشوار الأرجنتين في المونديال؛ بدايةً من ربع نهائي نسخة 2006 بركلات الترجيح، ثم الفوز (4-0) في ربع نهائي مونديال 2010، وصولًا إلى نهائي 2014، عندما توّجت ألمانيا باللقب بعد هدف ماريو غوتزه في الوقت الإضافي.
وجاء احتفال بطل العالم السابق وسط أجواء صاخبة للجماهير الأرجنتينية، التي عمّت احتفالاتها عددًا من المدن بعد بلوغ منتخبها النهائي الثاني تواليًا، حيث سيواجه إسبانيا يوم 19 تموز - يوليو بحثًا عن الاحتفاظ باللقب العالمي.
 

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رياضة

كرة القدم

باستيان شفاينشتايغر

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