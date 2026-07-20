فيديو - الطيّار يفاجئ مشجّعي إسبانيا



أولئك الذين يملكون قميصًا لمنتخب يحمل نجمة واحدة فقط، سيتعيّن عليهم شراء قميص جديد

تحوّلت رحلة جوية إلى احتفال إسباني، بعدما أعلن قائد الطائرة للركاب تتويج منتخب بلادهم بلقب 2026، مستخدمًا طريقة مازحة ومشوّقة للكشف عن النتيجة.

وبدأ الطيار إعلانه عبر مكبّر الصوت قائلًا: "معكم قائد الطائرة لأبلغكم بأنّه، مع الأسف..."، قبل أن يتوقّف لثوانٍ، ما أثار موجة من التذمّر والترقّب بين الركاب وأفراد الطاقم، الذين اعتقدوا أنّه يستعد لإبلاغهم بخبر سيّئ.

لكنّه تابع: "أولئك الذين يملكون قميصًا لمنتخب يحمل نجمة واحدة فقط، سيتعيّن عليهم شراء قميص جديد"، معلنًا بهذه الطريقة تتويج " " بطلًا للعالم للمرّة الثانية في تاريخه.

وسرعان ما ضجّت الطائرة بالتصفيق والهتافات، بعد أن أدرك الركاب أن المنتخب الإسباني أضاف الثانية إلى قميصه، عقب لقبه الأول في مونديال عام 2010.

ووثّقت اللقطة لحظة تلقّي المسافرين الخبر خلال الرحلة، في امتدت فيه احتفالات التتويج من الملاعب والشوارع إلى أجواء الطائرة.