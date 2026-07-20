تحقيق في فوضى النهائي

فتح "فيفا" تحقيقًا في الأحداث التي أعقبت نهائي بين والأرجنتين

فتح "فيفا" تحقيقًا في الأحداث التي أعقبت نهائي بين والأرجنتين، بعد اشتباكات شهدها الملعب عقب صافرة النهاية وتتويج "لا روخا" باللقب.

وسيُراجع "فيفا" تقارير الحكّام والمراقبين، إلى جانب التسجيلات المصوّرة، بعدما عيّن مدّعيًا مختصًّا بالشؤون التأديبية والأخلاقية للتحقيق في المخالفات المحتملة. ولم يعلن الدولي حتى الآن أسماء جميع الأشخاص الذين قد تشملهم الإجراءات.

وتتركّز المراجعة على تصرّفات عدد من لاعبي وأفراد الجهاز الفنّي للمنتخب الأرجنتيني، وفي مقدّمهم لياندرو باريديس، الذي دخل في مواجهة مع إريك غارسيا وغافي وحصل على بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة، إضافة إلى واقعة جمعت ناهويل مولينا بقائد إسبانيا رودري، كما أظهرت لقطات متداولة تورّط مساعد المدرب الأرجنتيني روبرتو أيالا، لا فابيان أيالا، في احتكاك مع داني أولمو.

وقد يواجه المتورّطون عقوبات تتراوح بين الإيقاف والغرامات، في حال ثبوت مخالفتهم للوائح "فيفا"، على أن تُعلن القرارات بعد انتهاء التحقيق.