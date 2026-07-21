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فيديو - يامال يوقف الأمن لأجل طفل

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فيديو - يامال يوقف الأمن لأجل طفل
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كرة القدم

2026-07-21 | 08:51
فيديو - يامال يوقف الأمن لأجل طفل

تدخّل يامال سريعًا وطلب السماح للصغير بالوصول إليه، واضعًا حدًّا لمحاولة منعه

قدّم لامين يامال موقفًا إنسانيًّا لافتًا، بعدما تدخّل لمنح طفل صغير فرصة الاقتراب منه والتقاط صورة معه، إلى جانب الحصول على توقيعه على قميصه، خلال احتفال لاعبي المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في العاصمة مدريد.
وكان الطفل قد اندفع بحماسة باتجاه نجم المنتخب الإسباني، قبل أن يحاول عناصر الأمن إيقافه وإبعاده عن المكان. إلا أنّ يامال انتبه إلى ما حدث، فتدخّل سريعًا وطلب السماح للصغير بالوصول إليه، واضعًا حدًّا لمحاولة منعه.
واستقبل بطل العالم الطفل بابتسامة، ولبّى طلبه بالتقاط الصورة وتوقيع القميص، ليحوّل لحظة كادت تنتهي بخيبة أمل إلى ذكرى لن ينساها المشجّع الصغير.
وأضاف الموقف صورة جديدة إلى العلاقة المميّزة التي تجمع يامال بالجماهير، إذ يحرص اللاعب الإسباني على التوقّف أمام المشجّعين، ولا سيّما الأطفال، والتقاط الصور معهم وتوقيع قمصانهم، رغم الازدحام والإجراءات الأمنيّة المحيطة به.
 

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