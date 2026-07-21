أوليسه أمام ادعاء عائلي صادم

ادّعت فاطمة زاونبريشر، أنّ الدولي الفرنسي أوليسه هو والد ابنتها

ادّعت ألمانية تُدعى فاطمة زاونبريشر، تبلغ 34 عامًا، أنّ الدولي الفرنسي أوليسه هو والد ابنتها البالغة 20 شهرًا، متّهمةً اللاعب بعدم مقابلتها أو المساهمة في رعايتها حتى الآن.

وقالت زاونبريشر، في حديث إلى صحيفة " " ، إنّها تعرّفت إلى أوليسه عام 2022، حين كان لاعبًا في ، ودخلت معه في علاقة استمرّت نحو عامين، قبل أن تكتشف حملها بعد فترة قصيرة من انفصالهما.

وبحسب روايتها، خضع اللاعب لاختبار أبوّة في ، قبل أن يعترف رسميًّا بالطفلة، إلا أنّ التواصل بين الطرفين بات محصورًا بالمحامين.

وأضافت أنّها لم تتلقَّ حتى الآن نفقة للطفلة، رغم تقديم محامي أوليسه عرضًا ماليًّا لم توافق عليه، وسط خلاف قانوني مستمر بشأن قيمته.

ولم يعلّق اللاعب علنًا على هذه الادعاءات، فيما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقرّبين منه نفيهم أن يكون قد رفض التواصل مع الطفلة أو والدتها.