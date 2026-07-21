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أوليسه أمام ادعاء عائلي صادم

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أوليسه أمام ادعاء عائلي صادم
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كرة القدم

2026-07-21 | 12:29
أوليسه أمام ادعاء عائلي صادم

ادّعت فاطمة زاونبريشر، أنّ الدولي الفرنسي مايكل أوليسه هو والد ابنتها

ادّعت ألمانية تُدعى فاطمة زاونبريشر، تبلغ 34 عامًا، أنّ الدولي الفرنسي مايكل أوليسه هو والد ابنتها البالغة 20 شهرًا، متّهمةً اللاعب بعدم مقابلتها أو المساهمة في رعايتها حتى الآن.
وقالت زاونبريشر، في حديث إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، إنّها تعرّفت إلى أوليسه عام 2022، حين كان لاعبًا في كريستال بالاس، ودخلت معه في علاقة استمرّت نحو عامين، قبل أن تكتشف حملها بعد فترة قصيرة من انفصالهما.
وبحسب روايتها، خضع اللاعب لاختبار أبوّة في ميونيخ، قبل أن يعترف رسميًّا بالطفلة، إلا أنّ التواصل بين الطرفين بات محصورًا بالمحامين. 
وأضافت أنّها لم تتلقَّ حتى الآن نفقة للطفلة، رغم تقديم محامي أوليسه عرضًا ماليًّا لم توافق عليه، وسط خلاف قانوني مستمر بشأن قيمته.
ولم يعلّق اللاعب علنًا على هذه الادعاءات، فيما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقرّبين منه نفيهم أن يكون قد رفض التواصل مع الطفلة أو والدتها.
 
 

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رياضة

كرة القدم

فاطمة زاونبريشر

مايكل أوليسه

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