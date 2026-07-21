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فيديو - غافي وفابيان يعودان محمّلين بالطماطم

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فيديو - غافي وفابيان يعودان محمّلين بالطماطم
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كرة القدم

2026-07-21 | 19:50
فيديو - غافي وفابيان يعودان محمّلين بالطماطم

حصل كلٌّ من غافي وفابيان على كمّيّة من الطماطم تعادل وزنه

احتفت بلدة لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، التابعة لمقاطعة إشبيلية، بنجمَيها غافي وفابيان رويز، عقب مساهمتهما في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم.
واستقبلت الجماهير اللاعبين في ساحة البلدية، خلال حفل رسمي وشعبي أُقيم مساء الثلاثاء، حيث ظهرا على شرفة المبنى البلدي وشاركا الأهالي فرحة الإنجاز الذي منح "لا روخا" النجمة العالمية الثانية.
وشهد التكريم تنفيذ أحد أشهر تقاليد البلدة الزراعيّة، إذ حصل كلٌّ من غافي وفابيان على كمّيّة من الطماطم تعادل وزنه. 
وتسلّم لاعب برشلونة 68.5 كيلوغرامًا، فيما نال لاعب باريس سان جيرمان أكثر من 84.2 كيلوغرامًا، ليبلغ مجموع الهديّة نحو 152.7 كيلوغرامًا من محصول المنطقة الشهير.
كما أعلنت السلطات المحلّيّة إطلاق اسمَي اللاعبين على ملعبين بلديّين، إلى جانب إقامة نصب تذكاري يجمعهما بمواطنهما خيسوس نافاس، المتوَّج مع إسبانيا بكأس العالم 2010، والذي سبق أن حظي بالتكريم ذاته.
وتُعدّ لوس بالاسيوس حالة استثنائية، بعدما قدّمت ثلاثة أبطال للعالم من بلدة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، ما جعل الاحتفال مناسبة لتكريم إنجاز اللاعبين وإبراز ارتباطهم بجذورهم المحلية. وحمل الحفل كذلك طابعًا عائليًّا، وسط هتافات الأهالي وصور الأطفال بقميصَي المنتخب الإسباني وناديَي اللاعبين، في أجواء احتفالية امتدت حتى ساعات الليل.
 

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رياضة

كرة القدم

فابيان رويز

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