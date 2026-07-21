فيديو - فينيسيوس بملامح جديدة

أجرى ما يُعرف بـ"تنسيق الذقن" في عيادة بمدينة غويانيا البرازيلية

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور اهتمامًا واسعًا بعد ظهوره بملامح مختلفة خلال عطلته التي أعقبت مشاركة منتخب بلاده في ، وسط تقارير عن خضوعه لإجراء تجميلي استهدف منطقة الذقن والفك.

وذكرت وسائل إعلام أنّ مهاجم أجرى ما يُعرف بـ"تنسيق الذقن" في عيادة بمدينة غويانيا البرازيلية، تحت إشراف طبيب الجلدية أليساندرو ألاركاو، الذي قيل إنه حضر من خصيصًا لإجراء العلاج.

ولا يُعدّ هذا الإجراء، بحسب التقارير، جراحة تقليديّة بالضرورة، إذ يمكن أن يعتمد على مواد مالئة تُستخدم لإعادة رسم محيط الوجه وإبراز الذقن وخط الفك. ويُفسّر ذلك التغيّر الواضح في شكل اللاعب، خصوصًا عند مقارنته بصوره خلال المونديال.

وأشارت التقارير إلى أنّ الهدف كان تحسين التناسق بين ملامح الوجه ومنح الذقن تحديدًا أكبر، من دون دوافع شخصية أخرى.

وجاء ظهور اللاعب الجديد قبل عودته إلى تدريبات النادي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أنهت مشوارها في البطولة عند دور الـ16 أمام النرويج.