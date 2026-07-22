من "فيفا" إلى الأمم المتّحدة؟

يدرس دعم رئيس إنفانتينو لتولّي منصب المقبل للأمم المتّحدة

يدرس الرئيس الأميركي دعم رئيس الدولي ، جياني إنفانتينو، لتولّي منصب المقبل للأمم المتّحدة، عقب النجاح التنظيمي والجماهيري الذي حققته 2026 في وكندا والمكسيك.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، يرى أنّ إنفانتينو يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، ويتمتّع بقدرة خاصّة على جمع الأطراف المختلفة، وهي صفات يعتقد أنّها تجعله مناسبًا لقيادة المنظمة الدولية. إلا أنّ الطرح لا يزال في إطار الدعم السياسي، ولم يتحوّل حتى الآن إلى ترشيح رسمي.

وتوطّدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو خلال السنوات ، وظهرا معًا في عدد من مناسبات كأس ، فيما أشاد رئيس "فيفا" بدور الإدارة الأميركية في إنجاح البطولة وجمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش مع نهاية عام 2026، على أن يتولى خلفه المنصب في 1 الثاني - يناير 2027. ويحتاج أي مرشح إلى توصية من ، قبل اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يعلّق إنفانتينو علنًا على إمكان دخوله السباق، في وقت يستعد فيه أيضًا للاستمرار على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.