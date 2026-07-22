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من "فيفا" إلى الأمم المتّحدة؟

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من &quot;فيفا&quot; إلى الأمم المتّحدة؟
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كرة القدم

2026-07-22 | 04:28
من "فيفا" إلى الأمم المتّحدة؟

يدرس ترامب دعم رئيس إنفانتينو لتولّي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتّحدة

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لتولّي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتّحدة، عقب النجاح التنظيمي والجماهيري الذي حققته كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، يرى ترامب أنّ إنفانتينو يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، ويتمتّع بقدرة خاصّة على جمع الأطراف المختلفة، وهي صفات يعتقد أنّها تجعله مناسبًا لقيادة المنظمة الدولية. إلا أنّ الطرح لا يزال في إطار الدعم السياسي، ولم يتحوّل حتى الآن إلى ترشيح رسمي.
وتوطّدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو خلال السنوات الأخيرة، وظهرا معًا في عدد من مناسبات كأس العالم، فيما أشاد رئيس "فيفا" بدور الإدارة الأميركية في إنجاح البطولة وجمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش مع نهاية عام 2026، على أن يتولى خلفه المنصب في 1 كانون الثاني - يناير 2027. ويحتاج أي مرشح إلى توصية من مجلس الأمن، قبل اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ولم يعلّق إنفانتينو علنًا على إمكان دخوله السباق، في وقت يستعد فيه أيضًا للاستمرار على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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رياضة

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جياني إنفانتينو

دونالد ترامب

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