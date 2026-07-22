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أوتشوا يعلّق القفّازين
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كرة القدم

2026-07-22 | 05:49
أوتشوا يعلّق القفّازين

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو "ميمو" أوتشوا اعتزاله كرة القدم نهائيًّا

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو "ميمو" أوتشوا اعتزاله كرة القدم نهائيًّا، واضعًا حدًّا لمسيرة احترافية امتدّت 22 عامًا، شهدت حضوره في الملاعب المكسيكيّة والأوروبّيّة، ومشاركته التاريخيّة في ستّ نسخ من كأس العالم.
ونشر أوتشوا عبر حساباته الرسميّة مقطعًا مصوّرًا استعرض خلاله أبرز محطّات مسيرته، موجّهًا رسالة وداع إلى عائلته وزملائه والمدرّبين والجماهير التي ساندته منذ انطلاقته مع نادي أميركا عام 2004. وجاء الإعلان بعد انتهاء مشاركة المكسيك في مونديال 2026، الذي شكّل الفصل الأخير في مسيرته.
ودافع الحارس عن ألوان أندية عدة، بينها أجاكسيو وملقة وغرناطة وستاندار دو لييج وساليرنيتانا وأفيس، قبل انتقاله إلى أيل ليماسول القبرصي
كما خاض أكثر من 150 مباراة دوليّة مع منتخب بلاده، واشتهر بتألّقه اللافت في البطولات العالميّة، خصوصًا أمام البرازيل عام 2014 وألمانيا عام 2018.
وحظي أوتشوا بوداع مؤثّر على ملعب أزتيكا خلال المونديال، عندما شارك في الدقائق الأخيرة أمام تشيكيا، في آخر ظهور له بقميص المنتخب على الملعب الذي شهد بداية مسيرته الدولية عام 2004.
وبرحيله، تسدل كرة القدم المكسيكيّة الستار على مسيرة أحد أبرز حرّاسها وأكثرهم حضورًا في تاريخ كأس العالم.
 

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