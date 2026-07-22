فيديو - دي لا فوينتي يعزّي عائلة أدريان

الطفل أدريان إيبارا توفّي إثر انهيار جزء من نافورة خلال احتفالات التتويج بكأس

بعث مدرّب منتخب دي لا فوينتي برسالة تعزية إلى عائلة وأصدقاء الطفل أدريان إيبارا، البالغ 13 عامًا، الذي توفّي إثر انهيار جزء من نافورة خلال احتفالات التتويج بكأس في مدينة سيوداد رودريغو التابعة لمقاطعة سلامنكا.

وقال دي لا فوينتي في رسالة مصوّرة: "أتقدّم بأصدق التعازي إلى عائلة أدريان وأصدقائه وكلّ المقرّبين منه"، معربًا عن تضامنه مع أهالي المدينة بعد الحادث الذي حوّل ليلة الاحتفال إلى من الحزن.

ووقع الحادث بعد منتصف ليل الاثنين عند نافورة "أربول غوردو"، حيث تجمّع عدد كبير من المشجّعين للاحتفال بفوز إسبانيا على (1-0) بعد التمديد في نهائي المونديال.

وانهار الجزء العلوي من النافورة أثناء وجود عدد من الأشخاص حولها وفوقها، ما أدّى إلى وفاة أدريان وإصابة آخرين.

وأعلنت بلدية سيوداد رودريغو الحداد الرسمي ثلاثة أيام، ونُكّست الأعلام إلى نصف السارية، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب الانهيار.

كما قدّم النادي المحلّي الذي كان أدريان يلعب في صفوفه تعازيه، مؤكدًا أن المدينة فقدت أحد أبنائها الصغار في ليلة كان يُفترض أن تبقى ذكرى سعيدة.