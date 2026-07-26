فيديو - اشتباك مفاجئ في ودّية ميتز.. والحكمة ضحيّة

تعرّضت لارتجاج في الدماغ

شهدت المباراة الودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد مشهدًا مؤسفًا، بعدما سقطت ماتيلد ديمونكاي أرضًا خلال اشتباك بين لاعبي الفريقين، وتعرّضت لارتجاج في الدماغ.

وبدأت الحادثة في الدقيقة 38، عندما جذب لاعب ميتز جيسي ديمانغيه قميص مهاجم سيتارد ليكوينسيو زيفويك، ليحتسب الحكم خطأً لمصلحة الفريق الهولندي. إلا أن زيفويك ردّ بانفعال، قبل أن يتدخّل عدد من اللاعبين وتتطور الواقعة إلى تدافع جماعي.

وحاولت ديمونكاي الاقتراب من اللاعبين وتهدئة الموقف، لكنها سقطت بقوة وسط الازدحام واصطدمت أرضًا، ما استدعى دخول الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات إليها.

وأظهرت اللقطات الحكمة جالسة وتتحدث إلى المحيطين بها بعد الحادثة، قبل أن تغادر مهمتها نهائيًا بين الشوطين بسبب إصابتها.

وأُقيم اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وانتهى بفوز ميتز(3-1)، بعدما كان التعادل (1-1) قائمًا مع نهاية الشوط الأول.