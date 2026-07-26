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من شيك الألف دولار إلى مدريد

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من شيك الألف دولار إلى مدريد
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كرة القدم

2026-07-26 | 18:32
من شيك الألف دولار إلى مدريد

رحلة بدأت بشيك متواضع في ملاعب أميركا، وقد تنتهي بقميص ريال مدريد

قبل 3 أعوام فقط، كان يان ديوماندي يتسلّم شيكًا بقيمة 1,000 دولار، بعدما أنهى الأدوار الإقصائية هدّافًا لدوري United Premier Soccer League، المصنّف بصورة غير رسمية ضمن المستوى الرابع في هرم كرة القدم الأميركية.
وتألّق الجناح الإيفواري بقميص "إيه إس فرينزي"، وقاد الفريق إلى لقب البطولة الوطنية عام 2023، بعدما سجّل هدفي الفوز (2-1) في المباراة النهائية، ونال جائزة أفضل لاعب في النهائيات، في بداية متواضعة لمسيرة تسارعت بصورة مذهلة لاحقًا.
وانتقل ديوماندي إلى ليغانيس، حيث خاض 10 مباريات مع الفريق الأول وسجّل هدفين وصنع آخر، قبل أن يدفع لايبزيغ قيمة الشرط الجزائي في عقده ويضمّه خلال صيف 2025 مقابل نحو 20 مليون يورو.
وبعد تألّقه في الدوري الألماني وكأس العالم 2026، دخل صاحب الـ19 عامًا دائرة اهتمام ريال مدريد، الذي قدّم عرضًا أوليًا قُدّرت قيمته بنحو 100 مليون يورو، لكن لايبزيغ رفضه. 
وتؤكد أحدث المعطيات أن النادي الإسباني واصل مفاوضاته، وسط اقتراب الطرفين من حسم الصفقة بمبلغ يفوق قيمة العرض الأول الذي قدّمه الريال.
رحلة بدأت بشيك متواضع في ملاعب أميركا، وقد تنتهي بقميص ريال مدريد.

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من شيك الألف دولار إلى مدريد

رياضة

كرة القدم

يان ديوماندي

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