من شيك الألف دولار إلى مدريد

رحلة بدأت بشيك متواضع في ملاعب أميركا، وقد تنتهي بقميص

قبل 3 أعوام فقط، كان يان ديوماندي يتسلّم شيكًا بقيمة 1,000 ، بعدما أنهى الأدوار الإقصائية هدّافًا لدوري United Premier Soccer League، المصنّف بصورة غير رسمية ضمن المستوى الرابع في هرم الأميركية.

وتألّق الجناح الإيفواري بقميص "إيه إس فرينزي"، وقاد الفريق إلى لقب البطولة الوطنية عام 2023، بعدما سجّل هدفي الفوز (2-1) في المباراة النهائية، ونال جائزة أفضل لاعب في النهائيات، في بداية متواضعة لمسيرة تسارعت بصورة مذهلة لاحقًا.

وانتقل ديوماندي إلى ليغانيس، حيث خاض 10 مباريات مع الفريق الأول وسجّل هدفين وصنع آخر، قبل أن يدفع لايبزيغ قيمة الشرط الجزائي في عقده ويضمّه خلال صيف 2025 مقابل نحو 20 مليون .

وبعد تألّقه في الدوري الألماني وكأس 2026، دخل صاحب الـ19 عامًا دائرة اهتمام ، الذي قدّم عرضًا أوليًا قُدّرت قيمته بنحو 100 مليون يورو، لكن لايبزيغ رفضه.

وتؤكد أحدث المعطيات أن النادي الإسباني واصل مفاوضاته، وسط اقتراب الطرفين من حسم الصفقة بمبلغ يفوق قيمة الأول الذي قدّمه .

رحلة بدأت بشيك متواضع في ملاعب أميركا، وقد تنتهي بقميص .