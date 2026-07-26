بيرلو يردّ على منتقديه

ردّ أندريا بيرلو على الجدل الذي رافق ترشيحه لتولّي تدريب المنتخب

ردّ أندريا بيرلو على الجدل الذي رافق ترشيحه لتولّي تدريب المنتخب ، مؤكدًا أن تعاونه المهني في ذو طابع تجاري ورياضي بحت، ولا يحمل أي أبعاد سياسية.

وأوضح بيرلو أنه التزم الصمت خلال الأيام الماضية احترامًا للاتحاد والمؤسّسات وجميع الأطراف المعنيّة، قبل أن يجد نفسه مضطرًا إلى توضيح موقفه، بعدما تحوّل خيار إلى نقاش عام نُسبت إليه خلاله مواقف وقناعات لم يعبّر عنها.

وشدّد المدرب الإيطالي على أنه احترم، طوال مسيرته لاعبًا ومدربًا، قوانين البلدان التي عمل فيها والعقود التي وقّعها، رافضًا إضفاء أي معنى سياسي على ارتباطه المهني أو تحميله دلالات لا تمثّله.

كما وجّه بيرلو الشكر إلى باولو مالديني وليوناردو على الثقة والتقدير اللذين أظهراهما تجاهه، مشيدًا بخبرتهما وجدّيتهما وارتباطهما العميق بكرة القدم .

وكان اسم بطل عام 2006 قد برز بقوة لتولّي قيادة المنتخب الإيطالي، في ظل بحث عن جديد لقيادة "الآزوري" خلال المرحلة المقبلة.

وختم بيرلو موقفه بالتأكيد أن حبّه لإيطاليا لا يرتبط بمنصب، بل يشكّل جزءًا ثابتًا من قصته وهويته، وسيبقى ملازمًا له دائمًا.