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أولمو يرفض اعتذار أيالا

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أولمو يرفض اعتذار أيالا
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كرة القدم

2026-07-26 | 19:05
أولمو يرفض اعتذار أيالا

رفض اللاعب الإسباني اعتذار أيالا معتبرًا أنه لم يُظهر ندمًا حقيقيًا

خرج داني أولمو عن صمته للردّ على اعتذار روبرتو أيالا، مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني، بعد الاعتداء الذي تعرّض له اللاعب الإسباني خلال الاشتباكات التي أعقبت نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين.
ورفض اللاعب الإسباني اعتذار أيالا، معتبرًا أنه لم يُظهر ندمًا حقيقيًا، بعدما ربط تصرّفه بكلمات زعم أن لاعب برشلونة وجّهها إليه قبل الواقعة.
وقال أولمو "يقول إنه نادم، لكنه يبرّر لكمة بالقول إنها جاءت ردًا على بعض الكلمات. الحقيقة أنه غير نادم، لأنه يكذب؛ لم أقل له أي شيء على الإطلاق".
وأضاف "لذلك لا أحتاج إلى اعتذاره. ما يحدّد حقيقة الإنسان ليس الخطأ الذي يرتكبه، بل قدرته على تحمّل مسؤوليته بتواضع وصدق وكرامة".
وكان أيالا قد اعتذر عن تصرّفه، مؤكدًا أن موقعه داخل الجهاز الفني كان يفرض عليه ضبط انفعالاته، لكنه وصف الواقعة بأنها "دفعة أكثر منها لكمة"، في وقت فتح فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا في أحداث ما بعد النهائي.

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