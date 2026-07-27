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فيديو – هذه هي هدايا ميسي لرفاقه في الأرجنتين

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فيديو – هذه هي هدايا ميسي لرفاقه في الأرجنتين
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كرة القدم

2026-07-27 | 14:56
فيديو – هذه هي هدايا ميسي لرفاقه في الأرجنتين

احتوت الحقيبة على مجموعة متكاملة لإعداد مشروب المتّة

كشف مقطع نشرته كيلسي روز باورز، صديقة المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيزي، عن الهدية التي قدّمها ليونيل ميسي إلى زملائه في المنتخب عقب المشاركة في كأس العالم.
وظهرت باورز في الفيديو وهي تستعرض حقيبة بنية صُمّمت خصيصًا لسينيزي، وحملت اسمه إلى جانب شعار الاتحاد الأرجنتيني وصورة كأس العالم، موضحة أن ميسي قدّم الهدية نفسها إلى جميع لاعبي المنتخب.
واحتوت الحقيبة على مجموعة متكاملة لإعداد مشروب المتّة، ضمّت ترمسًا ذهبيًا من "ستانلي" يحمل شعار علامة ميسي، وكوبًا للمتّة، وعبوة من عشبة المتّة، إضافة إلى المصّاصة المعدنية التقليدية.
وقالت باورز إن سينيزي سلّمها الحقيبة كي تحافظ عليها وتنقلها إلى ميامي، ووصفت الهدية بأنّها مميّزة، قبل أن تعرض تفاصيلها أمام متابعيها.
وتحمل الهدية طابعًا أرجنتينيًا واضحًا، إذ تُعدّ المتّة من العادات الملازمة للاعبي المنتخب خلال المعسكرات والبطولات. 
وجاء الكشف عن الهدية بعد أيام من خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، لتبقى مبادرة ميسي إحدى اللفتات الخاصة داخل معسكر المنتخب عقب نهاية البطولة.


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رياضة

كرة القدم

كيلسي روز باورز

ماركوس سينيزي

ليونيل ميسي

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