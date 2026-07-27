فيديو - الملك كازو يعود لزيارة الشباك

سجّل اللاعب البالغ 59 عامًا هدفًا رسميًّا للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام

واصل أسطورة كازويوشي ميورا كتابة فصول مسيرته الاستثنائية، بعدما سجّل هدفًا رسميًّا للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام، خلال فوز فريقه فوكوشيما على إيواكي فوروكاوا (7-0).

وشارك المهاجم المخضرم، البالغ 59 عامًا، أساسيًّا في نهائي تصفيات محافظة فوكوشيما المؤهلة إلى كأس ، قبل أن يحرز الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 52، إثر تحرّك داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة مباشرة من تمريرة عرضية أرضية.

وأثار الهدف احتفالات بين لاعبي فوكوشيما داخل الملعب وعلى مقاعد البدلاء، قبل أن يغادر ميورا أرضية الملعب بعد 3 دقائق فقط من تسجيله، فيما أكمل فريقه الكبير وحجز بطاقة المشاركة في البطولة اليابانية العريقة.

ويُعدّ هذا الهدف الأول لميورا في مباراة رسمية منذ 12 تشرين الثاني - نوفمبر 2022، عندما هزّ الشباك بقميص سوزوكا أمام ، لينهي فترة امتدت إلى 1,351 يومًا من دون تسجيل.

ويخوض "الملك كازو" موسمه الاحترافي الـ41، بعدما بدأ مسيرته عام 1986، فيما يمتد عقد إعارته مع فوكوشيما حتى حزيران - 2027، ما يتيح له مواصلة اللعب بعد بلوغه الـ60 عامًا.