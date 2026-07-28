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فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال

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فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال
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كرة القدم

2026-07-28 | 05:37
فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال

أعلن فيفا فوز هدف سيدني لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين بجائزة أفضل هدف في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز هدف لاعب الرأس الأخضر سيدني لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين بجائزة أفضل هدف في كأس العالم، بعدما حصد النسبة الأعلى في التصويت الجماهيري الذي أُجري عقب انتهاء البطولة.
وسجّل كابرال هدفه خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ32، عندما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة مقوّسة قوية استقرّت في الزاوية العليا البعيدة، مانحًا منتخب بلاده التعادل (2-2) في الوقت الإضافي. إلا أن الأرجنتين نجحت لاحقًا في تسجيل هدف الفوز، وحسمت المباراة (3-2).
وتفوّق هدف اللاعب البالغ من الرأس الأخضر على 11 هدفًا آخر ضمّتها القائمة النهائية التي اختارها "فيفا"، ومن بينها أهداف لإلدور شومورودوف وويلسون إيزيدور وفيران توريس، قبل فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الهدف الأفضل في البطولة.
وشكّل الهدف إحدى أبرز لحظات المشاركة التاريخية الأولى للرأس الأخضر في المونديال، كما شهد احتفالًا لافتًا من كابرال، الذي توجّه نحو المدرجات للاحتفال مع والدته وصديقته. 
وبات اللاعب صاحب أجمل هدف بين 308 أهداف سُجّلت خلال النسخة الموسّعة من كأس العالم.
 

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كرة القدم

سيدني لوبيس كابرال

الرأس الأخضر

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