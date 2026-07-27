صراعات إيكاردي وواندا نارا إلى الضوء مجدّدًا

أعلن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي صدور قرار جديد لمصلحته في النزاع القضائي المتعلّق بطلاقه من واندا نارا، بعد رفض القضاء الإيطالي
الاعتراض المقدّم على حكم سابق استبعد مطالب مالية شهرية ضخمة.
وقال إيكاردي، عبر حسابه في "إنستغرام
"، إنّ نارا طلبت إلزامه بدفع 250 ألف يورو
شهريًّا لها، و65 ألف يورو لكلّ واحدة من ابنتيهما، إلى جانب 100 ألف يورو شهريًّا مرتبطة بإجراءات الطلاق.
وكانت قاضية في المحكمة المدنية بميلانو قد رفضت، في 1 حزيران - يونيو
2026، منح نارا النفقة المؤقّتة، معتبرة أنّ وضعها المالي والدخلي "مزدهر للغاية"، وأنّها قادرة على تحقيق دخل مستقلّ بحكم سنّها ومؤهّلاتها المهنيّة، من دون حاجة إلى دعم مالي
فوري من زوجها السابق خلال سير القضية.
وأوضح إيكاردي أنّ الطرف الآخر اعترض على القرار، قبل أن يقضي القضاء الإيطالي، في 27 تموز
- يوليو، بعدم قبول الاعتراض، ما أنهى هذه المطالب في المرحلة الحالية.
ولا تزال القضية بانتظار الخطوة الأخيرة
لإصدار الحكم النهائي بالطلاق، بحسب اللاعب، فيما لا يعني القرار حسم جميع الملفّات الماليّة والأسريّة المرتبطة بانفصال الطرفين.