زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا

أعلن الفرنسي ، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأوّل

أعلن الفرنسي ، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لديدييه ديشان، الذي أنهى مسيرته مع "الديوك" بعد 14 عامًا قضاها في منصبه.

ويعود زيدان، البالغ 54 عامًا، إلى التدريب بعد غياب استمرّ منذ رحيله عن في عام 2021، محقّقًا حلمه بقيادة منتخب بلاده الذي صنع معه تاريخًا بارزًا لاعبًا، وتُوّج بقميصه بكأس 1998 وبطولة أمم 2000.

وخلال تجربته التدريبية الوحيدة مع ، قاد زيدان النادي الإسباني إلى إحراز 3 مرات متتالية بين عامي 2016 و2018، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني وعدد من البطولات الأخرى، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.

ويخلف زيدان زميله السابق ديشان، الذي تولّى تدريب عام 2012، وقادها إلى لقب 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس أوروبا 2016 ومونديال 2022.

ومن المقرّر أن يبدأ زيدان مهمته خلال مباريات الأمم الأوروبية في خريف 2026، على أن يقود المشروع الفرنسي نحو كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030.