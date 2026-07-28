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زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا

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زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا
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كرة القدم

2026-07-28 | 05:44
زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأوّل

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لديدييه ديشان، الذي أنهى مسيرته مع "الديوك" بعد 14 عامًا قضاها في منصبه.
ويعود زيدان، البالغ 54 عامًا، إلى التدريب بعد غياب استمرّ منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، محقّقًا حلمه بقيادة منتخب بلاده الذي صنع معه تاريخًا بارزًا لاعبًا، وتُوّج بقميصه بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000.
وخلال تجربته التدريبية الوحيدة مع ريال مدريد، قاد زيدان النادي الإسباني إلى إحراز دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بين عامي 2016 و2018، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني وعدد من البطولات الأخرى، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.
ويخلف زيدان زميله السابق ديشان، الذي تولّى تدريب فرنسا عام 2012، وقادها إلى لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس أوروبا 2016 ومونديال 2022.
ومن المقرّر أن يبدأ زيدان مهمته خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية في خريف 2026، على أن يقود المشروع الفرنسي نحو كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030.

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رياضة

كرة القدم

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

ديدييه ديشان

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