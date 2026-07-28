اعترافٌ تحكيمي يعيد الجدل حول الأرجنتين

المهاجم السويسري بريل إمبولو لم يكن يفترض أن يُطرد

أقرّ مجلس "إيفاب"، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، بوقوع خطأ في استخدام تقنيّة حكم الفيديو المساعد خلال مواجهة والأرجنتين في ربع نهائي ، مؤكدًا أن المهاجم السويسري بريل إمبولو لم يكن يفترض أن يُطرد.

وبدأت اللقطة عندما احتسب الحكم مخالفة لمصلحة إمبولو، وأشهر بطاقة صفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس. وتدخّل حكم الفيديو تحت بند الاشتباه في تحديد هوية اللاعب المخالف، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، ويلغي إنذار باريديس، ويمنح إمبولو بطاقة بداعي التمثيل.

وكانت البطاقة الثانية للمهاجم السويسري في المباراة، ما أدّى إلى طرده، خلال المواجهة التي انتهت بفوز (3-1) وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح "إيفاب" أنّ تقنيّة الفيديو تستطيع التدخل لتصحيح هوية لاعب حصل على بطاقة، لكنّها لا تملك صلاحية مراجعة المخالفة نفسها أو تغيير القرار من إنذار لاعب إلى معاقبة منافسه بالتمثيل، ما لم تكن الحالة مشمولة ببروتوكول المراجعة.

وبناءً على هذا التوضيح، كان يجب الإبقاء على القرار الأصلي، لأنّ الحكم لم يُخطئ في هوية اللاعب الذي أنذره. وأثار الاعتراف جدلًا جديدًا بشأن التحكيم في البطولة، نظرًا إلى تأثير الطرد المباشر في مجريات اللقاء، من دون أن يغيّر ذلك النتيجة الرسمية للمباراة أو مسيرة الأرجنتين في البطولة.