أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اعترافٌ تحكيمي يعيد الجدل حول الأرجنتين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعترافٌ تحكيمي يعيد الجدل حول الأرجنتين
A-
A+

كرة القدم

2026-07-28 | 08:32
اعترافٌ تحكيمي يعيد الجدل حول الأرجنتين

المهاجم السويسري بريل إمبولو لم يكن يفترض أن يُطرد

أقرّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، بوقوع خطأ في استخدام تقنيّة حكم الفيديو المساعد خلال مواجهة سويسرا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن المهاجم السويسري بريل إمبولو لم يكن يفترض أن يُطرد.
وبدأت اللقطة عندما احتسب الحكم مخالفة لمصلحة إمبولو، وأشهر بطاقة صفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس. وتدخّل حكم الفيديو تحت بند الاشتباه في تحديد هوية اللاعب المخالف، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، ويلغي إنذار باريديس، ويمنح إمبولو بطاقة بداعي التمثيل.
وكانت البطاقة الثانية للمهاجم السويسري في المباراة، ما أدّى إلى طرده، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الأرجنتين (3-1) وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.
وأوضح "إيفاب" أنّ تقنيّة الفيديو تستطيع التدخل لتصحيح هوية لاعب حصل على بطاقة، لكنّها لا تملك صلاحية مراجعة المخالفة نفسها أو تغيير القرار من إنذار لاعب إلى معاقبة منافسه بالتمثيل، ما لم تكن الحالة مشمولة ببروتوكول المراجعة.
وبناءً على هذا التوضيح، كان يجب الإبقاء على القرار الأصلي، لأنّ الحكم لم يُخطئ في هوية اللاعب الذي أنذره. وأثار الاعتراف جدلًا جديدًا بشأن التحكيم في البطولة، نظرًا إلى تأثير الطرد المباشر في مجريات اللقاء، من دون أن يغيّر ذلك النتيجة الرسمية للمباراة أو مسيرة الأرجنتين في البطولة.

مقالات ذات صلة

فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها
2026-06-28

فيديو - هتاف جماعي أرجنتيني يعيد محفظة ضائعة إلى صاحبها

ظهور مفاجئ لـ حسام السيلاوي من المستشفى .. رسالة مقتضبة تعيد الجدل حول أزمته
2026-05-04

ظهور مفاجئ لـ حسام السيلاوي من المستشفى .. رسالة مقتضبة تعيد الجدل حول أزمته

مارتا حامد طليقة فائق حسن زوج أصالة تثير الجدل باعترافات صادمة
2026-05-02

مارتا حامد طليقة فائق حسن زوج أصالة تثير الجدل باعترافات صادمة

فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس
2026-05-18

فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس

اعترافٌ تحكيمي يعيد الجدل حول الأرجنتين

رياضة

كرة القدم

سويسرا

الأرجنتين

بريل إمبولو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية
05:55

فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية

فتحت النيابة العامة في البرتغال تحقيقًا بشأن شبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بآلية تعيين حكام مباريات كرة القدم

05:55

فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية

فتحت النيابة العامة في البرتغال تحقيقًا بشأن شبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بآلية تعيين حكام مباريات كرة القدم

زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا
05:44

زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأوّل

05:44

زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميًّا، تعيين زين الدين زيدان مدرّبًا جديدًا للمنتخب الأوّل

فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال
05:37

فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال

أعلن فيفا فوز هدف سيدني لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين بجائزة أفضل هدف في كأس العالم

05:37

فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال

أعلن فيفا فوز هدف سيدني لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين بجائزة أفضل هدف في كأس العالم

اخترنا لك
فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية
05:55
زيدان مدرّبًا لمنتخب فرنسا
05:44
فيديو – هذا هو أفضل هدف في المونديال
05:37
صراعات إيكاردي وواندا نارا إلى الضوء مجدّدًا
18:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026