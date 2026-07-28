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طائرة منتخب إسبانيا تستفزّ الأرجنتينيين

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طائرة منتخب إسبانيا تستفزّ الأرجنتينيين
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كرة القدم

2026-07-28 | 10:15
طائرة منتخب إسبانيا تستفزّ الأرجنتينيين

كانت الطائرة قد استُخدمت لنقل بعثة "لا روخا" إلى المونديال

أثارت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسبانيّة "إيبيريا" جدلًا بين مشجّعين أرجنتينيين، بعدما حطّت في مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، وهي تحمل التصميم الخاص بالمنتخب الإسباني المتوّج بكأس العال.
والطائرة من طراز "إيرباص A350-941"، وتحمل التسجيل EC-MYX، وقد زيّنتها الشركة قبل انطلاق البطولة بصور عدد من لاعبي إسبانيا وشعار المنتخب، إلى جانب عبارة: "فريقٌ يُقلع... وبلدٌ يحلّق". 
وكانت قد استُخدمت لنقل بعثة "لا روخا" إلى المونديال، ضمن رعاية "إيبيريا" الرسمية للمنتخب.
ووصلت الطائرة إلى الأرجنتين بعد أيام من فوز إسبانيا على الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية، ما منح الرحلة بُعدًا ساخرًا لدى بعض المتابعين، وأطلق نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
لكن صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أوضحت أن الرحلة بين مدريد وبوينس آيرس كانت مقرّرة قبل معرفة نتيجة النهائي، ما ينفي وجود دليل على أن "إيبيريا" تعمّدت إرسال الطائرة لاستفزاز الجماهير الأرجنتينية.
وبينما رأى بعض المشجّعين في المشهد استفزازًا قاسيًا بعد خسارة اللقب، تعامل آخرون معه بوصفه مصادفة لافتة فرضها جدول الرحلات، فيما تحوّلت صور الطائرة على مدرج إيزيزا إلى مادة ساخرة بين جماهير المنتخبين.
 

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رياضة

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