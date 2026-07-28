طائرة منتخب إسبانيا تستفزّ الأرجنتينيين

أثارت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسبانيّة "إيبيريا" جدلًا بين مشجّعين أرجنتينيين، بعدما حطّت في مطار إيزيزا الدولي في ، وهي تحمل التصميم الخاص بالمنتخب الإسباني المتوّج بكأس العال.والطائرة من طراز " A350-941"، وتحمل التسجيل EC-MYX، وقد زيّنتها الشركة قبل انطلاق البطولة بصور عدد من لاعبي وشعار المنتخب، إلى جانب عبارة: "فريقٌ يُقلع... وبلدٌ يحلّق".وكانت قد استُخدمت لنقل بعثة " " إلى المونديال، ضمن رعاية "إيبيريا" الرسمية للمنتخب.ووصلت الطائرة إلى بعد أيام من فوز إسبانيا على الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية، ما منح الرحلة بُعدًا ساخرًا لدى بعض المتابعين، وأطلق نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.لكن صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أوضحت أن الرحلة بين وبوينس آيرس كانت مقرّرة قبل معرفة نتيجة النهائي، ما ينفي وجود دليل على أن "إيبيريا" تعمّدت إرسال الطائرة لاستفزاز الجماهير الأرجنتينية.وبينما رأى بعض المشجّعين في المشهد استفزازًا قاسيًا بعد خسارة اللقب، تعامل آخرون معه بوصفه مصادفة لافتة فرضها جدول الرحلات، فيما تحوّلت صور الطائرة على مدرج إيزيزا إلى مادة ساخرة بين جماهير المنتخبين.