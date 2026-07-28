فيديو - كوكوريا أوفى بوعده

أوفى مارك كوكوريّا، مدافع المنتخب الإسباني، بوعده الذي قطعه خلال ، ووشم صورة المدرّب على جسده، احتفالًا بتتويج " " باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.ونشر كوكوريّا صورًا للوشم الجديد، مرفقة بعبارة "الوعود تُوفى، بعدما اختار تصميمًا يُظهر مرتديًا بدلته الرسمية، وهو يحمل كأس ، مع شعار البطولة في الخلفية. وجاء تنفيذ الوشم بالتعاون مع فنان الوشم الإسباني الشهير "غانغا".وكان الظهير الإسباني قد أعلن، خلال فترة المونديال، أنه سيضع وشمًا صغيرًا لوجه مدرّبه في حال نجاح المنتخب في إحراز اللقب. وبعد الفوز على (1-0) في المباراة النهائية، أكّد كوكوريّا تمسّكه بوعده، قبل أن ينفّذه بعد نحو أسبوع من التتويج.من جانبه، تعامل دي لا فوينتي مع الفكرة بروح مرحة، مؤكدًا ثقته بأنّ لاعبيه سيلتزمون بوعودهم، ومازحًا بأنّه "ليس قبيحًا إلى درجة" تدفع كوكوريّا إلى إخفاء الوشم.ولم يكتفِ اللاعب بوعده السابق، إذ أطلق تحديًا جديدًا لمونديال 2030، معلنًا استعداده لتنفيذ الطلب الذي يحصد أكبر عدد من الإعجابات، في حال احتفاظ باللقب العالمي.