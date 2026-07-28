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فيديو - كوكوريا أوفى بوعده

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فيديو - كوكوريا أوفى بوعده
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كرة القدم

2026-07-28 | 10:23
فيديو - كوكوريا أوفى بوعده

وشم صورة المدرّب لويس دي لا فوينتي على جسده

أوفى مارك كوكوريّا، مدافع المنتخب الإسباني، بوعده الذي قطعه خلال كأس العالم، ووشم صورة المدرّب لويس دي لا فوينتي على جسده، احتفالًا بتتويج "لا روخا" باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

ونشر كوكوريّا صورًا للوشم الجديد، مرفقة بعبارة "الوعود تُوفى، بعدما اختار تصميمًا يُظهر دي لا فوينتي مرتديًا بدلته الرسمية، وهو يحمل كأس العالم، مع شعار البطولة في الخلفية. وجاء تنفيذ الوشم بالتعاون مع فنان الوشم الإسباني الشهير "غانغا".

وكان الظهير الإسباني قد أعلن، خلال فترة المونديال، أنه سيضع وشمًا صغيرًا لوجه مدرّبه في حال نجاح المنتخب في إحراز اللقب. وبعد الفوز على الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية، أكّد كوكوريّا تمسّكه بوعده، قبل أن ينفّذه بعد نحو أسبوع من التتويج.

من جانبه، تعامل دي لا فوينتي مع الفكرة بروح مرحة، مؤكدًا ثقته بأنّ لاعبيه سيلتزمون بوعودهم، ومازحًا بأنّه "ليس قبيحًا إلى درجة" تدفع كوكوريّا إلى إخفاء الوشم.

ولم يكتفِ اللاعب بوعده السابق، إذ أطلق تحديًا جديدًا لمونديال 2030، معلنًا استعداده لتنفيذ الطلب الذي يحصد أكبر عدد من الإعجابات، في حال احتفاظ إسبانيا باللقب العالمي.
 
 

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رياضة

كرة القدم

مارك كوكوريّا

لويس دي لا فوينتي

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