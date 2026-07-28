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يويفا ينتفض: المونديال ليس للبيع

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يويفا ينتفض: المونديال ليس للبيع
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كرة القدم

2026-07-28 | 18:41
يويفا ينتفض: المونديال ليس للبيع

يدرس "فيفا" إنشاء شركة تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مع جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات من خلال بيع الحصص

شنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هجومًا حادًّا على خطة يقودها رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، لفتح الباب أمام مستثمرين خارجيين لشراء حصص في كيان تجاري جديد يرتبط ببطولات الاتحاد الدولي، وفي مقدّمها كأس العالم.
ويدرس "فيفا" إنشاء شركة باسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مع جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات من خلال بيع حصص أقليّة غير مسيطرة. 
وأكّد الاتحاد الدولي أنّه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على القرارات الكروية والحوكمة، وأن العائدات ستُستثمر في تطوير اللعبة عالميًّا.
لكن "يويفا" اعتبر أنّ المشروع يتجاوز حدودًا لا ينبغي للمؤسّسات المسؤولة عن كرة القدم تخطّيها، داعيًا الاتّحادات الوطنيّة والروابط والأندية واللاعبين والجماهير والحكومات إلى التعامل معه بمنتهى الجدية.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصلين قابلين للاتجار، ولا سيّما في ظل غياب الشفافيّة بشأن المستفيدين ماليًّا، مضيفًا أنّ أحدًا لا يملك اللعبة، وأنّ "فيفا لا يحق له بيعها".
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمناقشات إضافية، إذ يتطلّب تنفيذه موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء في"فيفا"، وسط تصاعد المواجهة بين المؤسّستين بشأن مستقبل إدارة كرة القدم وعلاقتها برؤوس الأموال الخاصّة.

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