يويفا ينتفض: المونديال ليس للبيع

يدرس "فيفا" إنشاء شركة تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار ، مع جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات من خلال بيع الحصص

شنّ "يويفا" هجومًا حادًّا على خطة يقودها رئيس الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، لفتح الباب أمام مستثمرين خارجيين لشراء حصص في كيان تجاري جديد يرتبط ببطولات الاتحاد الدولي، وفي مقدّمها .

ويدرس "فيفا" إنشاء شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار ، مع جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات من خلال بيع حصص أقليّة غير مسيطرة.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على القرارات الكروية والحوكمة، وأن العائدات ستُستثمر في تطوير اللعبة عالميًّا.

لكن "يويفا" اعتبر أنّ المشروع يتجاوز حدودًا لا ينبغي للمؤسّسات المسؤولة عن تخطّيها، داعيًا الاتّحادات الوطنيّة والروابط والأندية واللاعبين والجماهير والحكومات إلى التعامل معه بمنتهى الجدية.

وشدّد الاتحاد على أنّ روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصلين قابلين للاتجار، ولا سيّما في ظل غياب الشفافيّة بشأن المستفيدين ماليًّا، مضيفًا أنّ أحدًا لا يملك اللعبة، وأنّ "فيفا لا يحق له بيعها".

ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمناقشات إضافية، إذ يتطلّب تنفيذه موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء في"فيفا"، وسط تصاعد المواجهة بين المؤسّستين بشأن مستقبل إدارة كرة القدم وعلاقتها برؤوس الأموال الخاصّة.