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فيديو - اعتداء عنيف على فوسيني في بروكسل

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فيديو - اعتداء عنيف على فوسيني في بروكسل
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كرة القدم

2026-07-28 | 18:46
فيديو - اعتداء عنيف على فوسيني في بروكسل

تعرّض المهاجم الغاني محمد فوسيني، لاعتداء عنيف وسرقة في العاصمة بروكسل

تعرّض المهاجم الغاني محمد فوسيني، لاعب يونيون سان جيلواز البلجيكي، لاعتداء عنيف وسرقة في العاصمة بروكسل، بعدما هاجمه خمسة أشخاص ملثّمين وانتزعوه بالقوّة من سيارته.
ووقعت الحادثة، بالقرب من ملهى ليلي وسط المدينة، حيث حاصر المعتدون سيارة اللاعب البالغ 24 عامًا، قبل أن يسيطروا عليه ويسرقوا ممتلكاته الشخصية. 
وشملت المسروقات محفظته وهاتفين من طراز "آيفون"، إلى جانب ساعة "رولكس ديت جست" تُقدّر قيمتها بنحو 8 آلاف إلى 14 ألف يورو.
ونُقل فوسيني إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة، إلّا أنّ ناديه أكّد أنّ إصاباته لم تكن خطرة، وأنّه عاد إلى التدريبات بصورة طبيعية يوم الاثنين، كما أعرب يونيون سان جيلواز عن صدمته من المشاهد، ووجّه الشكر إلى شرطة بروكسل على تعاملها مع القضية.
وأكّدت النيابة العامة في بروكسل أنّ ثلاثة أشخاص تعرّضوا لعمليات سطو عنيفة في المنطقة، فيما أوقفت الشرطة مشتبهًا به يبلغ 23 عامًا، وعثرت خلال تفتيش منزله على بعض الأغراض المسروقة.
ووُجّهت إلى الموقوف تهمة السرقة بالعنف ضمن مجموعة، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد هويّة بقيّة المتورّطين واستعادة الممتلكات المسروقة.
 

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رياضة

كرة القدم

محمد فوسيني

يونيون سان جيلواز

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