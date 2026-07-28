فيديو - غوارديولا يفتح معسكره لأطفال فلسطين

استقبل المعسكر الصيفي الذي يشرف عليه المدرب الإسباني بيب غوارديولا 28 طفلًا فلسطينيًّا

استقبل المعسكر الصيفي الذي يشرف عليه المدرب الإسباني بيب غوارديولا (Pep Summer Campus)، 28 طفلًا فلسطينيًّا في بلدة ريالب الكتالونية، ضمن مبادرة إنسانية أتاحت لهم المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية إلى جانب بقية الأطفال.

وجاءت استضافة الأطفال خلال النسخة السادسة من المعسكر، الذي أُقيم بين 28 حزيران - يونيو و18 - يوليو 2026، ويهدف إلى تدريب الفئات العمرية الصغيرة على ، مع التركيز على قيم التعاون والاحترام والتعايش، وليس على الجوانب الفنية وحدها.

وأظهرت مشاهد نشرها المعسكر الأطفال وهم يشاركون في التدريبات والأنشطة الجماعيّة، في خطوة هدفت، بحسب القائمين على المبادرة، إلى تعزيز التعاطف والاحترام بين الرياضيّين الصغار، ومنح الضيوف مساحة آمنة للعب والاستمتاع بتجربة طفوليّة طبيعيّة.

كما استقبلت نسخة 2026 من المعسكر مئات الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 6 و16 عامًا، ضمن برنامج جمع بين التدريبات الرياضية والأنشطة الترفيهية والتربوية.

وتنسجم المبادرة مع المواقف الإنسانية التي عبّر عنها غوارديولا مرارًا تجاه الأطفال الفلسطينيين، مؤكدًا استخدام مكانته الرياضية للدفاع عن المدنيين وضحايا النزاعات.