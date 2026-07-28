فيديو – أنقذ مارتينيز فعاد بسترة البطل

🛻 Dibu Martínez quedó varado en el barro con su camioneta en Sierra de los Padres, mientras intentaba rescatar a su hermano misma situación, y fue rescatado por los vecinos de la zona. Como agradecimiento, el arquero de la Selección firmó autógrafos, se tomó fotos y regaló… pic.twitter.com/z04nxJBR0x — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

تحوّلت رحلة بحثٍ عن الحارس الأرجنتيني إيميليانو "ديبو" إلى قصّة استثنائيّة، بعدما ساهم ليوناردو ألباراسين ونجله راميرو في إخراج سيارته العالقة في الوحل، قبل أن يغادرا المكان بهدية لا تُنسى.وكان الأب ونجله يتجوّلان بدراجتهما النارية في منطقة سييرا دي لوس بادريس، مصادفة مارتينيز، الذي يمتلك أرضًا في المنطقة، قبل أن يعثرا عليه في مأزق.وكان حارس قد حاول مساعدة شقيقه بعد أن علقت سيارته، لينتهي الأمر بسيارته هو أيضًا عالقة في الطرق الطينية.واستغرقت عملية إخراج السيارتين أكثر من ثلاث ساعات، بمشاركة عدد من الموجودين، إلى أن تمكّنوا من إنهاء المهمة بنجاح.وقال ألباراسين إنّ مارتينيز شكرهم وأخبرهم بأنّهم أنقذوه، مؤكّدًا أنّ سماع هذه العبارة من لاعب منح الأرجنتينيين لحظات فرح كثيرة كان أمرًا مؤثرًا للغاية.وقبل مغادرته، خلع مارتينيز سترته الرسمية الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني وقدّمها إلى ألباراسين تقديرًا لمساعدته، إلى جانب توقيع بعض التذكارات.وقال الرجل إنه لم يتمالك دموعه لحظة تسلّم الهدية، واصفًا ما حدث بأنه ذكرى لن ينساها طوال حياته.