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فيديو – أنقذ مارتينيز فعاد بسترة البطل

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فيديو – أنقذ مارتينيز فعاد بسترة البطل
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كرة القدم

2026-07-28 | 18:52
فيديو – أنقذ مارتينيز فعاد بسترة البطل

ساهم ليوناردو ألباراسين ونجله راميرو في إخراج سيّارة الحارس العالقة في الوحل

تحوّلت رحلة بحثٍ عن الحارس الأرجنتيني إيميليانو "ديبو" مارتينيز إلى قصّة استثنائيّة، بعدما ساهم ليوناردو ألباراسين ونجله راميرو في إخراج سيارته العالقة في الوحل، قبل أن يغادرا المكان بهدية لا تُنسى.
وكان الأب ونجله يتجوّلان بدراجتهما النارية في منطقة سييرا دي لوس بادريس، على أمل مصادفة مارتينيز، الذي يمتلك أرضًا في المنطقة، قبل أن يعثرا عليه في مأزق. 
وكان حارس أستون فيلا قد حاول مساعدة شقيقه بعد أن علقت سيارته، لينتهي الأمر بسيارته هو أيضًا عالقة في الطرق الطينية.
واستغرقت عملية إخراج السيارتين أكثر من ثلاث ساعات، بمشاركة عدد من الموجودين، إلى أن تمكّنوا من إنهاء المهمة بنجاح.
 وقال ألباراسين إنّ مارتينيز شكرهم وأخبرهم بأنّهم أنقذوه، مؤكّدًا أنّ سماع هذه العبارة من لاعب منح الأرجنتينيين لحظات فرح كثيرة كان أمرًا مؤثرًا للغاية.
وقبل مغادرته، خلع مارتينيز سترته الرسمية الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني وقدّمها إلى ألباراسين تقديرًا لمساعدته، إلى جانب توقيع بعض التذكارات. 
وقال الرجل إنه لم يتمالك دموعه لحظة تسلّم الهدية، واصفًا ما حدث بأنه ذكرى لن ينساها طوال حياته.
 
 

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رياضة

كرة القدم

إيميليانو مارتينيز

ليوناردو ألباراسين

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