فيديو - نجوم الرياضة والفنّ يدعمون طلّاب غزّة

قدّم لينيكر قميصًا موقعًا يعود إلى فترة لعبه مع ناغويا غرامبوس الياباني

انضمّ النجم الإنجليزي السابق ومقدّم البرامج الرياضية غاري لينيكر إلى أكثر من 20 شخصيّة بريطانيّة وإيرلنديّة في حملة "منح دراسيّة لغزّة"، الهادفة إلى تمويل دراسة طلبة فلسطينيّين حصلوا على قبول في جامعات بريطانية، لكنّهم لا يستطيعون مغادرة القطاع من دون منح شاملة.

وتنظّم مؤسّسة "فينيكس سبيس" التعليميّة مزادًا إلكترونيًّا خيريًّا يستمرّ 10 أيام، بدأ في 27 - يوليو، ويضمّ مقتنيات قدّمها رياضيّون وفنّانون وكتّاب، على أن تُخصّص عائداته لتغطية الرسوم الجامعية ونفقات المعيشة للطلبة المستفيدين.

وقدّم لينيكر قميصًا موقعًا يعود إلى فترة لعبه مع ناغويا غرامبوس الياباني، فيما شاركت الممثلة الإيرلندية نيكولا كافلان، المعروفة بمسلسلَي "بريدجرتون" و"ديري غيرلز"، بصورة خاصة موقّعة من كواليس العمل. كما شملت قائمة الداعمين بالوما فيث وإيما أتكينز وألفريد إينوك وعددًا من نجوم المسرح .

وأوضحت الجهة المنظّمة أنّ أكثر من 200 طالب في غزّة حصلوا على مقاعد جامعيّة، لكنّ نقص التمويل يحول دون سفرهم وبدء دراستهم. وكانت المؤسّسة وشركاؤها قد ساعدوا، خلال العام الدراسي الماضي، على خروج 110 طلّاب والتحاقهم بجامعات بريطانيّة.