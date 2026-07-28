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فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

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فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل
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كرة القدم

2026-07-28 | 19:03
فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

عقوبة غير مألوفة بحق فيكتور غابرييل تقضي بإيقافه حتى عودة غابرييل بيك المصاب إلى التدريبات

أصدر القضاء الرياضي البرازيلي عقوبة غير مألوفة بحق فيكتور غابرييل، مدافع إنترناسيونال بورتو أليغري، تقضي بإيقافه حتى عودة غابرييل بيك، مهاجم كروزيرو، إلى التدريبات، مع تحديد مدة قصوى للعقوبة تبلغ 180 يومًا.
وجاء القرار بعد التدخل العنيف الذي ارتكبه غابرييل خلال مواجهة الفريقين في الدوري البرازيلي، وأسفر عن طرده مباشرة لاستخدامه قوة مفرطة في صراع على الكرة. وكشفت الفحوص لاحقًا إصابة بيك بكسر في عظمة الساق اليسرى، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.
ورأت اللجنة التأديبية السادسة في المحكمة العليا للعدالة الرياضيةّ أن العقوبة المعتادة، التي تراوح بين مباراة واحدة و6 مباريات، لا تتناسب مع خطورة الإصابة، فطبّقت بندًا يسمح باستمرار إيقاف اللاعب المتسبب حتّى يصبح المصاب قادرًا على العودة إلى التدريبات. ويحق لإنترناسيونال استئناف القرار أمام الهيئة الكاملة للمحكمة. 
وخلال الجلسة، ظهر فيكتور غابرييل متأثّرًا، مؤكّدًا أنّه لم يقصد إيذاء منافسه، وأنه أمضى الأيام الماضية في الدعاء له، قبل أن يقدّم اعتذاره إلى اللاعب وجماهير كروزيرو.
وكان بيك يخوض مباراته الأولى أساسيًّا مع كروزيرو بعد انتقاله من لوس أنجليس غالاكسي، ويُتوقع غيابه بين 3 و4 أشهر.
 
 

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رياضة

كرة القدم

غابرييل بيك

فيكتور غابرييل

إنترناسيونال بورتو أليغري

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