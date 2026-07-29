فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما

أبدى أورانغوتان فضولًا لافتًا تجاه عضلات بطن كواريسما، وراح يلمسها مرارًا

شهدت زيارة النجم السابق ريكاردو كواريسما إلى إحدى حدائق الحيوانات في لقطة طريفة، بعدما أبدى أورانغوتان (إنسان غاب) فضولًا لافتًا تجاه عضلات بطنه، وراح يلمسها مرارًا وسط ضحكات الحاضرين.

وظهر كواريسما في المقطع المصوّر واقفًا بالقرب من الحيوان، قبل أن يرفع قميصه قليلًا، ليمدّ إنسان الغاب يده ويتفحّص عضلات بطن اللاعب السابق، في أثار ضحك كواريسما وأفراد عائلته الموجودين في المكان.

وكان الدولي البرتغالي السابق يقضي إجازة عائلية في ، حيث زار حديقة للحياة البرية تتيح للزوار التفاعل عن قرب مع بعض الحيوانات.

ولفتت عفوية الحيوان وردّة فعل كواريسما الأنظار، فيما تعامل اللاعب البالغ 42 عامًا مع الموقف بروح مرحة.

ويُعدّ كواريسما أحد أبرز لاعبي السابقين، وسبق له اللعب في الإمارات بقميص خلال موسم 2013، قبل أن يواصل مسيرته في .