أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما
A-
A+

كرة القدم

2026-07-29 | 18:49
فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما

أبدى أورانغوتان فضولًا لافتًا تجاه عضلات بطن كواريسما، وراح يلمسها مرارًا

شهدت زيارة النجم البرتغالي السابق ريكاردو كواريسما إلى إحدى حدائق الحيوانات في الإمارات لقطة طريفة، بعدما أبدى أورانغوتان (إنسان غاب) فضولًا لافتًا تجاه عضلات بطنه، وراح يلمسها مرارًا وسط ضحكات الحاضرين.
وظهر كواريسما في المقطع المصوّر واقفًا بالقرب من الحيوان، قبل أن يرفع قميصه قليلًا، ليمدّ إنسان الغاب يده ويتفحّص عضلات بطن اللاعب السابق، في مشهد أثار ضحك كواريسما وأفراد عائلته الموجودين في المكان.
وكان الدولي البرتغالي السابق يقضي إجازة عائلية في دولة الإمارات، حيث زار حديقة للحياة البرية تتيح للزوار التفاعل عن قرب مع بعض الحيوانات. 
ولفتت عفوية الحيوان وردّة فعل كواريسما الأنظار، فيما تعامل اللاعب البالغ 42 عامًا مع الموقف بروح مرحة.
ويُعدّ كواريسما أحد أبرز لاعبي البرتغال السابقين، وسبق له اللعب في الإمارات بقميص الأهلي خلال موسم 2013، قبل أن يواصل مسيرته في أوروبا.
 

مقالات ذات صلة

بتمارين عضلاته.. نتنياهو بنشر فيديو من صالة الألعاب!
2026-05-01

بتمارين عضلاته.. نتنياهو بنشر فيديو من صالة الألعاب!

اختبار ميداني ورهان سياسي (تابعوا النشرة المسائية)
2026-07-25

اختبار ميداني ورهان سياسي (تابعوا النشرة المسائية)

نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل
2026-07-14

نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل

فيديو - أورانغوتان يختبر عضلات كواريسما

رياضة

كرة القدم

الإمارات

ريكاردو كواريسما

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار
فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار
18:47

فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار

أحاط عدد من لاعبي الفريق الضيف بالنجم البرازيلي نيمار، طالبين الحصول على تذكارات منه عقب صافرة النهاية

18:47

فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار

أحاط عدد من لاعبي الفريق الضيف بالنجم البرازيلي نيمار، طالبين الحصول على تذكارات منه عقب صافرة النهاية

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل
2026-07-28

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

عقوبة غير مألوفة بحق فيكتور غابرييل تقضي بإيقافه حتى عودة غابرييل بيك المصاب إلى التدريبات

2026-07-28

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

عقوبة غير مألوفة بحق فيكتور غابرييل تقضي بإيقافه حتى عودة غابرييل بيك المصاب إلى التدريبات

فيديو - نجوم الرياضة والفنّ يدعمون طلّاب غزّة
2026-07-28

فيديو - نجوم الرياضة والفنّ يدعمون طلّاب غزّة

قدّم لينيكر قميصًا موقعًا يعود إلى فترة لعبه مع ناغويا غرامبوس الياباني

2026-07-28

فيديو - نجوم الرياضة والفنّ يدعمون طلّاب غزّة

قدّم لينيكر قميصًا موقعًا يعود إلى فترة لعبه مع ناغويا غرامبوس الياباني

اخترنا لك
فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار
18:47
فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل
2026-07-28
فيديو - نجوم الرياضة والفنّ يدعمون طلّاب غزّة
2026-07-28
فيديو – أنقذ مارتينيز فعاد بسترة البطل
2026-07-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026