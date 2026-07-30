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فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه

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فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه
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كرة القدم

2026-07-30 | 09:28
فيديو – بطل كولومبيا يُقصى على يد أبنائه

تأسّس بارانكيا إف سي عام 2004 بوصفه منصة لتطوير المواهب الشابة، ويُعدّ عمليًّا الفريق المغذّي لجونيور

فجّر بارانكيا إف سي مفاجأة كبيرة في كأس كولومبيا، بعدما أقصى جاره جونيور دي بارانكيا من المسابقة، إثر تفوّقه عليه بركلات الترجيح (5-4)، عقب مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل.
وتعادل الفريقان (3-3) في مباراة الإياب، بعدما انتهى لقاء الذهاب (2-2)، ليتعادلا (5-5) في مجموع المباراتين، قبل أن يحسم بارانكيا، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بطاقة التأهّل من نقطة الجزاء.
واكتسبت النتيجة صدى واسعًا بسبب العلاقة الوثيقة بين الناديين، إذ يُعدّ بارانكيا إف سي أحد أبرز الفرق التي تعمل على تطوير المواهب الشابة في المدينة، ويمرّ عبر صفوفه عدد من اللاعبين قبل انتقالهم إلى جونيور، لذلك، وصفه متابعون بأنه "الفريق الرديف" لجونيور.
وواصل بارانكيا مغامرته في البطولة على حساب أحد أكبر أندية البلاد، محققًا واحدة من أبرز مفاجآت المسابقة، فيما ودّع جونيور الكأس بعد فشله في حسم المواجهة خلال مباراتَي الذهاب والإياب.
وسيواجه بارانكيا إف سي فريق ميلوناريوس في دور الـ16، طامحًا إلى مواصلة مشواره المفاجئ وإضافة إنجاز جديد إلى مشاركته التاريخية في البطولة.
 

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رياضة

كرة القدم

جونيور دي بارانكيا

بارانكيا إف سي

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