سرقة مقتنيات عائلة حارس أرجنتيني

تعرّضت عائلة الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني لسرقة عدد من المقتنيات الشخصية من إحدى الحقائب المسجّلة على متن رحلة جويّة، بعد أيّام من رحيله عن ريفر بليت وعودته إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.وكشفت زوجته دانييلا ريندون الواقعة عبر حساباتها على مواقع التواصل، موضحةً أنها اكتشفت فقدان عدد من الأغراض بعد تسلّم الحقيبة، وقدّرت قيمة المسروقات بنحو 60 مليون بيزو كولومبي، أي ما يقارب 20 ألف .وأبدت ريندون استياءها من آليّة التعامل مع الأمتعة المسجّلة، معتبرةً أنّ الحادث يطرح تساؤلات بشأن إجراءات المراقبة والأمان خلال نقل الحقائب، من دون تفاصيل إضافيّة بشأن طبيعة جميع المقتنيات المفقودة أو المسؤول عن السرقة.وجاءت الواقعة بالتزامن مع بدء أرماني مرحلة في مسيرته، بعدما أنهى مشوارًا استمر أكثر من 8 أعوام مع ريفر بليت، وعاد رسميًا في - يوليو إلى أتلتيكو ناسيونال، النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه بين 2010 و2017 وحقق معه 13 لقبًا.ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن نتائج أي تحقيق في واقعة فقدان المقتنيات.