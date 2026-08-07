فيديو - فيران توريس سفيرًا لفالنسيا في العالم

Autor do gol do título da Espanha, Ferran Torres foi nomeado embaixador global da Comunidade Valenciana, sua região de origem. pic.twitter.com/q9kJ6vRQf2 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 7, 2026

عُيّن النجم الإسباني فيران توريس رسميًّا سفيرًا وصورةً دوليةً لإقليم فالنسيا، خلال مراسم أُقيمت في قصر "Palau de la Generalitat Valenciana"، المقرّ الرسمي لحكومة إقليم فالنسيا، بعد أسابيع من تألقه مع منتخب إسبانيا وتتويجه بكأس .ووقّع مهاجم بروتوكول تعاون مع رئيس حكومة الإقليم خوانفران بيريز يوركا، بهدف الترويج لفالنسيا وقيمها الثقافية والرياضية والاجتماعية داخل إسبانيا وخارجها. وسيؤدي توريس هذه المهمة من دون الحصول على أي مقابل مالي.وأعرب اللاعب، المولود في بلدة فويوس التابعة لفالنسيا، عن اعتزازه بالتكريم، مؤكّدًا أنّ تمثيل أرضه يشكّل مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، وأنّ هويّته الفالنسيّة جزء لا يتجزأ من حياته.وجاء التكريم بعد الدور البارز الذي لعبه توريس في تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني، إذ سجّل هدف الفوز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.كما أعلن بيريز يوركا أنّ حكومة الإقليم ستقترح منح توريس وزميله أليكس غريمالدو "الوسام الرفيع لجينيراليتات فالنسيا" في 9 تشرين الأوّل - أكتوبر المقبل، تقديرًا لإنجازهما مع المنتخب الإسباني.