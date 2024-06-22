نادال يفتتح أكاديمية ومجمّع رياضي في ألبانيا

بعد اجتماع بين اسطورة التنس ورئيس الوزراء الألباني إدي راما

تم الإعلان عن خطط لافتتاح "مجمع مركز رافايل نادال الرياضي" في ألبانيا، بعد اجتماع بين اسطورة التنس ورئيس الوزراء الألباني إدي راما.

وبموجب الاتفاق، تستضيف مدينة دوريس الساحلية مجمّعاً متعدد الرياضات سينفذ منهجية التدريب لأكاديمية رافا نادال.

ويتمثل هدف المجمّع الجديد الرئيسي في تطوير وتعزيز التنس والرياضة في ألبانيا، وسيعيد التأكيد على التزام رافا نادال وفريقه بالقيم الرياضيّة وتعليم الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم.

وسيضم مركز نادال الرياضيّ في ألبانيا 12 ملعباً للتنس و6 ملاعب بادل تنس وملعب متعدّد الرياضات وصالة ألعاب رياضية ومنطقة راحة ومسبح ومطعم.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك متجر ومتحف مع بعض جوائز أسطورة التنس وغيرها من الأشياء التي تبرّع بها الرياضيون العظماء، وسيقع المجمّع الجديد بجوار مركز مانشستر سيتي لكرة القدم.







