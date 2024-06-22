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فيديو - دييغو فورلان من مانشستر يونايتد الى التنس !!

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فيديو - دييغو فورلان من مانشستر يونايتد الى التنس !!
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التنس

2024-06-22 | 07:01
فيديو - دييغو فورلان من مانشستر يونايتد الى التنس !!

عُرِف دييغو فورلان في جميع أنحاء العالم بفضل أهداف الرائعة

عُرِف دييغو فورلان في جميع أنحاء العالم بفضل أهداف الرائعة خلال مسيرته الحافلة التي استمرت 21 عاماً، لكن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاماً، استبدل الركلات الحرة بالضربات الأمامية أثناء تنافسه في جولة ITF للتنس.
وكان نجم مانشستر يونايتد السابق قد علّق حذاءه في العام 2019، بعد فترة في هونغ كونغ مع كيتشي، ثم انتقل إلى التدريب، مع فترات في إدارة بينارول وأتيناس في مسقط رأسه أوروغواي، لكنّه مارس رياضة التنس، وسافر هذا الأسبوع إلى بيرو للعب في حدث ITF MT1000 في ليما.
ويتنافس فورلان في فئة 45+، وقد هزم التشيلي غونزالو كارينو (6-0، 6-2) في الجولة الأولى، قبل الخسارة من البيروفي خورخي، ثمّ تغلب على بابلو روخاس-هولش (6-3 و6-39 ليحجز مكاناً في ربع النهائي ضدّ البرازيلي أنطونيو أمارو دا سيلفا فيلهو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها فورلان في التنس، ففي تموز - يوليو الماضي، كان فورلان يلعب على ملعب ترابي في حدث 35+ في مونتيفيديو، ووصل إلى ربع النهائي، ثم قاتل حتى نصف النهائي في حدث 40+ في بونتا ديل إستي، قبل ظهور آخر في الفاينل فور في فئة 45+ في مونتيفيديو.
 
 





فيديو - دييغو فورلان من مانشستر يونايتد الى التنس !!

رياضة

التنس

دييغو فورلان

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